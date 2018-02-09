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Alman Bild dergisinde küstah ifadeler! YPG Erdoğan'a...

Alman Bild dergisinde küstah ifadeler! YPG Erdoğan'a...

Almanya'nın en prestijli dergilerinden Bild, Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi olan YPG'li teröristleri güzelleyerek, "Alman savaşçıları Erdoğan’a karşı savaşıyor." başlıklı haber yaptı.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 13:59 - Güncelleme: 09-02-2018 13:59

Zeytin Dalı harekatı kapsamında öldürülen teröristlerin geneli yabancı uyruklu. Aralarında İngilizinden, ABD'lisine, Çinli ve hatta Almanına kadar çok sayıda teröristi etkisiz hale getiren TSK ve ÖSO'ya karşı kara propaganda uygulanıyor.

Almanya'nın en prestijli dergilerinden biri olan Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan karşıtlığı nedeniyle YPG'nin yanında yer alarak teröristleri "Alman Savaşçılar" olarak lanse etti.

ALMAN SAVAÇILARI ERDOĞAN'A KARŞI SAVAŞIYOR: Bild dergisi YPG'nin Alman teröristlerine sahip çıkarak koca bir sayfa ayırdığı haberinde, "Alman savaşçıları Erdoğan'a karşı savaşıyor" başlıklı haberinde. "DAEŞ'e karşı savaşan uluslararası özgürlük askerleri şimdide Türkiye'ye karşı savaşıyor" yazdı.

TÜRKİYE'YE KARŞI AFRİN'İ SAVUNMAYA GİDİYORUZ

Grubun sözde sözcüsünün açıklamalarına yer veren Bild, "Biz YPG'nin uluslararası savaşçılarıyız. Daha önce DEAŞ'a karşı savaştığımız gibi şimdi de faşist Türk devletine karşı Afrin'i savunmak için gidiyoruz" sözleriyle Türkiye'ye gözdağı vermeye çalıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR24 YORUM

  • saf 09 Şubat 2018 15:54 Oldu olacak haçlı seferi çağrısı yapsın...

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