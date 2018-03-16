Alman bayrağını indirip PKK bayrağı astılar

Kendilerini 'iktidar karşıtları' olarak tanımlayan kimliği mechul anarşistler, Türkiye’nin Afrin’deki 'Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto amacıyla Yunanistan’ın Girit adasının Kandiye (İraklion) şehrinde bulunan Alman Konsolosluğu’nu bastı ve önemli tahribata yol açtı.

Alman Konsolosluğu’nun bulunduğu Dikeosini (Adalet) caddesi üzerindeki apartman dairesini basan göstericiler, balkondaki Alman bayrağını indirdi, yerine terör örgütü PKK bayrağı ve pankart astı.

Alman Konsolosluğu’nun kapalı olduğu bir saate gerçekleştirilen eylemde dairedeki tüm eşyalar tahrip edildi. Alman Konsolosluğu'nun bilgisayarlarından da Türkiye ve tüm AB hükümetlerine e-mail gönderildi.