Alman Bakan'dan Türkiye itirafı: Çok büyük...

Türkiye Almanya ile yaşadığı diplomatik krizde yeni gelişmeler yaşanırken Alman Dışişleri Bakanı Gabriel Türkiye ile ilgili itiraf gibi sözler sarfetti. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu kabul eden Alman Bakan "Uluslararası etkisi olan bir ülke." diye konuştu.

Gabriel “Yakın müttefiklerimiz Suriye’de savaşın eşiğinde. Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki nükleer gerginlik Olimpiyat Oyunları sayesinde geçici olarak sakinleşti. Çin’in yükselişi, Rusya’nın etkinliği ve ulusalcılık ve korumacılığın yükselişte olması da bu tehlikeyi artırıyor” dedi

Avrupa’nın ABD ile ilişkileri tekrar iyileştirmesi gerektiğini ve işbirliğini arttırması gerektiğini belirten Gabriel, Ukrayna’nın doğusunda arabulucular sayesinde bir ateşkes sağlandığı takdirde Rusya’ya uygulanan yaptırımların da gevşetilmesi gerektiğini söyledi.

AVRUPA SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMALI

Savunma harcamalarının artırılması gerektiğine vurgu yapan Gabriel konuşmasında şunları söyledi: “Almanya’nın savunmaya Fransa’nın harcadığının iki katı harcaması gerektiğini savundum hep. NATO Güvenliğimizin vazgeçilmez bir sütunu. Avrupa’da savunma harcamaları güçlendirilmeli fakat bu NATO’nun önemsiz olmasından kaynaklanmıyor. ABD Başkanı Donald Trump NATO’ya yaptıkları katkıyı düşürmeyi planlıyor. Bunun arkasında da kamuoyundan destek almadıkları argümanı var”

"Türkiye çok büyük ve önemli bir ülke, diyaloga her şartta devam edeceğiz"

Deniz Yücel’in serbest bırakılması ve Türkiye ile ilişkileri değerlendirmesi istenen Sigmar Gabriel şu değerlendirmeleri yaptı:

“Alman gazeteci Deniz Yücel’in tutukluluğu ilişkilerin geliştirilmesi önünde çok önemli bir engeldi, fakat tek engel değildi. Yedi Alman devlet görevlisi Türkiye’de hapisten çıkarıldı ve Almanya’ya geldi. Fakat hala beş kişi daha hapiste. Avrupa’nın değerlerini düşündüğümüzde, Türkiye ile bu konuda ciddi fikir ayrılıklarımız var. Fakat her şeye rağmen, birçok soruda olduğu gibi Türkiye çok büyük ve önemli bir komşu. Uluslararası etkisi olan bir ülke. Şimdi bence bu momentumu kullanmalı, Türkiye ile her türlü teması sürdürmeli, her şeyin bir gecede olmasını beklememeliyiz. Çünkü burada iyi bir şeyi şartları daha da iyileştirmek için kullanmaktan başka bir yöntem düşünemiyorum.”

“Biz de her fırsatı değerlendireceğiz, Türkiye ile iletişimi sürdüreceğiz. Bağımsız bir yargı sistemi oluşturulması, basın özgürlüğü, insan hakları gibi zorlu konularda Türkiye ile farklı fikirlere sahip olabiliriz. Ama bu gibi sorunları Türkiye ile resmi temasları sürdürmeden halledemeyiz.