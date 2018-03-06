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Alman Bakan'a Salih Müslim'i sordular bakın ne dedi

Alman Bakan'a Salih Müslim'i sordular bakın ne dedi

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel terör örgütü PYD'nin eski Başkanı Salih Müslim'in iadesi konusunda açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 16:30 - Güncelleme: 06-03-2018 16:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel görüşmelerinden önce basın mensuplarının karşısına geçti. Gazetecilerin Alman Bakan'a Salih Müslim'i Türkiye'ye aide edip etmeyeceklerini sordu. Türkiye'den sözlü nota aldıklarını belirten Gabriel, aide konusunun Adalet Bakanlığı tarafından inceleneceğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Hükümetin kurulma kararından dolayı mutluyuz. Esasen Almanya'da yeni hükümetin kurulması kararı tüm Avrupa için önemli haber. Almanya'nın AB için önemi ve rolünü herkes kabul ediyor. Bugün ikili ilişkilerimizi nasıl geliştiririz, nasıl güçlendiririz, yeni sayfaları nasıl açarız konuşacağız.

İkili mekanizmaların işletilmesi konusunda takvimi de yeniden görüşeğiz. Balkanlardaki işbirliği önemli, bu bölgenin kalkınması önemli. Burada birlikte çok katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim bölgemizdeki sorunların çözümü konusunda Almanya'yla fikirdaş olduk. Bundan sonraki süreçte de birlikte hareket etmekte fayda var.

Suriye'deki ateşkeste ihlaller var. Rejimin ihlallerinin kesinlikle durdurulması gerekiyor. Siyasi süreç için ateşkes şart. BM kararı terörle mücadeleyi kapsamıyor. Biz Afrin'de PKK/PYD ile mücadele ediyoruz. Uluslararası hukuka uygundur. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Kamplarımızı kurduk. Siviller konusunda hassasız. Bugüne kadar hiçbir sivil öldürülmedi. Birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda çalışmalarımız devam edecek. Ben dostum Sigmar Gabriel'le görüşeceğim için çok mutluyum. Kendisine de vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum.

Bu sene rezervasyonlara baktığımız zaman, bu sene Almanya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında yüzdde 80 artış var. Darbe girişimi, terör saldırıları ve siyasi kriz nedeniyle bu sayı düşmüştü. Türkiye, Avrupa'daki bir ülkeden daha az güvenli bir ülke değil. Alman vatandaşları gittiği diğer ülkelerde Türkiye'yi çok özlediler. Çünkü Türkiye'deki otel kalitesi, hizmet kalitesi, geleneksel misafirperverlik farkı var. Seyahat uyarısı konusunda Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bunu değiştirmesinde fayda var. Her ülke tabiki kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Gabriel'in açıklamalarından satır başları:

Biz tabiki Türkiye'ye gitmeyin demiyoruz ama darbe girişiminin ardından artan tutuklularla birlikte bu uyarılar sürdürülmektedir. Bugün de gündemimizde olacak bu konu. OHAL ne kadar sürecek. Bununla bağlı olarak da bizim seyahat uyarılarımızla ilgili uyarımız dikkate alınacaktır. İnsanların nerede tatil yapacakları, bizim seyahat uyarılarımıza doğrudan bağlı değildir. Türkiye, dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Almanlar elbette bu ülkeyi ziyaret etmekten kendilerini geri tutmayacaktır.

TÜRKİYE'DEN NOTA ALDIK: Salih Müslim konusunda Türkiye Dışişleri'nden bir sözlü nota aldık. Her zaman olduğu gibi bu Adalet Bakanlığı tarafından gözden geçirilir. Ve bundan sonra hukuk devleti süreci izlenecektir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Berliner 06 Mart 2018 16:45 Eğer Yabancı bir devletin topraklarında terörist varsa, onlarla mücadele kimsenin haddi değil...... O devletin Adalet ve Hükümet güçlerinin konusu!.

    CEVAP YAZ 1 16
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