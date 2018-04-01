Almalardan Erdoğan için küstah sözler! Ege'de savaş çıkarsa...

PKK, DHKP/C gibi terör örgütlerine her türlü desteği sağlayan Almanya'da Türkiye ve Yunanistan arasında çıkması muhtemel daha büyük bir kriz için algı operasyonları başladı.

Die Welt gazetesi, Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde artan gerilimi irdeleği analizde Yunan tezlerine tam destek çıktı. Analizde, iki ülkenin de NATO üyesi olduğu hatırlatılırken, savaş riskine gerekçe olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterildi.

Die Welt'in küstah analizinde Erdoğan'ın ''Türkiye'yi dikta rejimine taşıması ve yayılmacı siyaseti yüzünden Ege'de savaş riski yüksek'' şeklinde boş ve saçma ifadeler kullanıldı.

Haberde Ege ile ilgili tamamen Yunan tezleri doğru kabul edilerek ''Türkiye'nin artan provokasyonlarına'' vurgu yapılıyor.

ÇİFTE STANDARTTA ÇIĞIR AÇTILAR

Analizde, Kardak yakınlarında 12 Şubat’ta Türk ve Yunan sahil güvenlik birimleri arasında yaşanan çarpışmaya yer verilirken, bu olay da ''Türkiye'nin provokasyonlarından biri'' olarak tanımlandı.

Yunanistan'dan siyasi sığınma isteyen FETÖ'cü 8 teröristin ''Yunan yargısının bağımsızlığı'' nedeniyle Türkiye'ye iade edilmediği yazılırken, sınırı ihlal ederek Türk tarafına geçen 2 Yunan askerinin tutuklanması ise ''Sıklıkla gerçekleşen bir olay ancak daha önce tutuklama olmuyordu'' ifadeleri ile değerlendirildi.

KLASİK AB TEHDİDİ

Türkiye'nin geçen sene Yunan karasularını 2 binden fazla kez ihlal ettiği öne sürülüp bu yıl bu rakamın şimdiden 3 bin 300'e ulaştığı iddia edilen analizde, Türkiye'nin ''söz konusu saldırgan tutumundan vazgeçmediği sürece Avrupa Birliği'ne girmesinin mümkün olmadığı'' da Avrupa'nın klasik aba altından sopa gösterme politikası olarak dillendirildi.

Bununla birlikte Die Welt'e göre Türkiye ile Yunanistan ordusu mühimmat olarak eşit güce sahip.