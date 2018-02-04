Allahverdi Turan Üregül Kimdir O Ses Türkiye 2018 finalisti

Allahverdi Turan Üregül kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır soruları O Ses Türkiye 2018 finaline sadece saatler kala merak konusu oldu. İstanbul doğumlu olan Allahverdi Turan Üregel yarışmaya Köprüaltı şarkısını söyleyerek girdi. Murak ve Hadiseyi'de döndürmyi başaran Allahverdi Turan Üregül Gökhan'ın takımını seçti. Daha sonra düelloların ardından Hadise'nin takınına dahil oldu. Şimdi O Ses Türkiye şampiyonu olmak için heyecanla bekliyor.

ALLAHVERDİ TURAN ÜREGÜL KİMDİR: O Ses Türkiye yarışmacılarından Allahverdi Turan Üregül aslen İstanbul’lu olduğunu ancak Balıkesir’de dünyaya geldiğini belirtmiştir.

22 yaşındaki yarışmacı O Ses Türkiye yarışmasında Köprüaltı isimli şarkıyı seslendirmiş ve jürilerden Gökhan, Murat Boz ve Yıldız Tilbe’nin dönmesini sağlamıştır. Yarışmaya Gökhan Özoğuz ile devam etme kararı vermiştir.

İstanbul’a babasının izni ile Balıkesir’den tek geldiğini ve şu anda garsonluk yaptığını belirtmiştir.

O SES TÜRKİYE 2018 FİNAL KADROLARI: Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki çeyrek finale kalan isimler kimler?

HADİSE’NİN TAKIMI

Allahverdi Turan: O Ses Türkiye yarışmacısı Allahverdi Turan, Köprüaltı şarkısını seslendirdi. Gökhan, Yıldız Tilbe ve Murat Boz'u döndüren yarışmacı Gökhan'ı seçti. Düellolarda Hadise'nin takımına dahil oldu.

Oğulcan Bolcan: Oğulcan Bolcan, Yine Yazı Bekleriz şarkısını seslendirdi. Oğulcan Bolcan, sesini beğenen Gökhan, Hadise ve Murat Boz arasından Hadise'yi seçti.

MURAT BOZ’UN TAKIMI

Berivan Bıçakçı: Berivan Bıçakçı, Mercy şarkısını seslendirdi. Tüm jüri üyeleri Berivan Bıçakçı'nın sesine döndü. Başarılı yarışmacı, Murat Boz'un takımına katılmaya karar verdi.

Cevher Aksoy: O Ses Türkiye sahnesine çıkan Cevher Aksoy, seslendirdiği Gamzeler şarkısıyla Hadise, Yıldız Tilbe ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı. Cevher jüri seçiminde tercihini Murat Boz'dan yana kullandı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI

Benjamin Kaggwa: Benjamin Kaggwa, O Ses Türkiye yarışmasında No Woman No Cry şarkısını seslendirdi. Benjamin, performansıyla tüm jürilerini döndürmeyi başardı.

Selenay Dağdelen: Selenay Dağdelen, O Ses Türkiye yarışmasında I Have Nothing şarkısını seslendirdi ve tüm jüriyi döndürmeyi başardı.

Lütfiye Özipek:Lütfiye Özipek, O Ses Türkiye yarışmasında Roxanne şarkısını seslendirdi. Lütfiye, performansıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı.

YILDIZ TİLBE'NİN TAKIMI

İbrahim Aygün: İbrahim Aygün, O Ses Türkiye sahnesinde Hey Gidi Karadeniz adlı parçayı seslendirdi. Düellolarda Yıldız Tilbe'nin takımına transfer oldu.

Rana Nur Sancak: Rana Nur Sancak, O Ses Türkiye yarışmasında Soğuk Odalar şarkısını seslendirdi. Düellolarda Yıldız Tilbe'nin takımına geçti.

Ceren Düzova: Ceren Düzova, O Ses Türkiye sahnesinde Ayrılık şarkısını seslendirdi. Başarılı yarışmacı tüm jüriyi döndürmeyi başardı.