Alkolü fazla kaçırdılar! Şebnem Ferah sevgilisiyle yakalandı

Şebnem Ferah, önceki akşam sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Egemen’in de arasında bulunduğu kalabalık bir arkadaş grubuyla yemekteydi. Ünlü rock’çı, Etiler’deki bir restoranda yenen yemeğin ardından Egemen ve Ergun Özen’le Bebek Angie’ye geçti. Ferah ve Egemen, o mekandan da 04.00 sularında birlikte ayrıldı ve aynı otomobile binerek oradan uzaklaştı.