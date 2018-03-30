Alkollü yakalanmamak için polisten kaçarken gecekonduya daldı

Sultangazi Gazi Mahallesi’nde önceki gün esrarengiz bir kaza meydana geldi. İddiaya göre gece 2 buçuk sıralarında alkollü araç kullanan vatandaş ile polis arasında sokak aralarında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri şüphelendikleri 34 RH 903 plakalı aracı durdurmak istedi. Alkollü olduğu için polise yakalanmak istemeyen araç şoförü, Şehit Nurettin Ateş Caddesi’nde yokuş yukarı kaçmaya çalışırken aracın kontrolünü kaybedip yol üstünde bulunan gecekonduya daldı. Gürültüyle uyanan mahalle sakinleri gecekonduya giren arabada bir kişinin olduğunu ve 10 dakika gibi bir süre sonunda araçtan çıkabildiğini söyledi. Gecekondu duvarının şoför kapısının üzerine devrilmesi nedeniyle aracın sağ ön kapısından inen alkollü vatandaş, aracı olduğu yerde bırakarak kayıplara karıştı. Kaza sonrası gecekondu ve araçta büyük hasar meydana geldi.  Deprem olduğunu düşünerek sokağa çıkan mahalle sakini Erdal Şimşek, “Gece 2 buçuk civarında gürültüyle uyandım. Araç aşağıdan gelerek gecekonduya girdi. Ben deprem oldu zannedip hemen fırladım. Emniyete bildirdik, çalıntı olduğu duyumunu aldık. Hala bekliyoruz bunun buradan alınmasını” dedi.

Aracın zarar verdiği gecekondunun sahiplerinden olan Orhan Kocaoğlu da kazayı yapanın imkansızı başardığını söyledi. Kaza nedeniyle uykudan uyandığını belirten Kocaoğlu, “Evde yatıyordum, güm diye bir ses geldi. Kalktım sağa sola baktım bir şey göremedim. Aradan bir saate yakın zaman geçti. Karşı komşumuz geldi bize haber verdi. Burada bir araba var, duvarı yıkmış dedi. Sonrasında polise haber verdik. Polis geldi inceledi. İçinden bir kişiyi kaçarken görmüşler etraftan. Kimin olduğu belli değil. Araba çalıntıymış polis kovalıyormuş. Polis kovalarken yokuş yukarı süratle gelirken buraya doğru uçmuş. Arabayı çalan kişi burada imkansızı başarmış” dedi.

Araç sahibi ise kazadan yaklaşık 15 saat sonra çekiciyle olay yerine gelerek gecekonduya giren aracı olduğu yerden aldı.

  • Güncel 30 Mart 2018 10:06
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