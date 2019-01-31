Alkollü ve ehliyetsiz sürücü çocuğa çarpıp kaçtı! Dehşet anları kamerada

İstanbul Eyüpsultan’da ekmek almak için fırına gittiği esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki çocuğa, alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen genç bir sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak defalarca takla atan çocuk, park halindeki taksiye çarparak yere düşmesi sonucu ağır yaralandı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Dehşet anları güvenlik kameraları yansırken, frene bile basmadan kaçan sürücü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Kaza sonrası ağır yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavisi yapılan çocuğun daha sonra devlet hastanesine sevk edildiği ve beli ile bacaklarının kırıldığı için ameliyata alındığı öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan çocuğun tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.