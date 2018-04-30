Alkollü sücücünün dert ettiği şeye bak! 'Hiç saygı kalmamış...'

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde trafik polislerinin durdurduğu Hüseyin K. (55), 2.83 promil alkollü çıktı. Kamyonetini durduran polislere tepki gösteren Hüseyin K'nın, "İnsan, kız arkadaşının yanında alınır mı? Sizde hiç saygı kalmamış" sözleri şaşkınlık yarattı.

Alkollü sücücünün dert ettiği şeye bak! 'Hiç saygı kalmamış...'

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yapılan testte 2,83 promil alkollü çıkan sürücü Hüseyin K. (55), kamyonetini durduran polislere tepki gösterdi. Hüseyin K., Hüseyin K., "İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı? Sizde hiç saygı kalmamış. Benden başka durduracak adam mı bulamadınız? Herkes bir şeyler alıp, yola çıkıyor. Onları neden almıyorsunuz?" diye konuştu.

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Alkollü sücücünün dert ettiği şeye bak! 'Hiç saygı kalmamış...'

Polis ekipleri, alkollü olarak araç kullanıldığı ihbarı üzerine, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Hüseyin K. yönetimindeki 19 EB 246 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetinden sinirle inen Hüseyin K., polislere tepki gösterdi.

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Alkollü sücücünün dert ettiği şeye bak! 'Hiç saygı kalmamış...'

Hüseyin K., "İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı? Sizde hiç saygı kalmamış. Benden başka durduracak adam mı bulamadınız? Herkes bir şeyler alıp, yola çıkıyor. Onları neden almıyorsunuz?" diye konuştu.

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Alkollü sücücünün dert ettiği şeye bak! 'Hiç saygı kalmamış...'

Hüseyin K., ehliyetini isteyen polislere, 'Ehliyetim yok' diyerek, vermek istemedi. Polisin ısrarı sonucu ehliyetini veren Hüseyin K.'nin yapılan testte 2,83 promil alkollü olduğu belirlendi.

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