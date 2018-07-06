Alkollü meyveyi yiyip sapıtan hayvanlar

Belgeselde yer alan bu görüntüler Afrika'da yetişen marula bitkisi ile ilgilidir.

Marula, yılda bir defa ve tam da Afrika'nın en sıcak ve en kurak mevsiminde ürün verir. Son derece sulu olan marula meyveleri aynı zamanda %17 alkol içerir. Bu bunaltıcı mevsimde bir çok hayvan, hem yakıcı güneşten korunmak ve hem de karınlarını doyurmak için meyve ağacının altında toplanır.

Bu meyveleri yiyen hayvanlar alkolün etkisiyle sarhoş olunca bakın neler olur?