Alkol fiyatları yeni zamlı içki fiyatları kaç para oldu-güncel fiyat listesi

Alkol fiyatlarına zam geldi, yapılan ÖTV zammının ardından alkollü içkilere yüzde15.5 oranında zam yapıldı. Alkollü içecek fiyatları ortama 10 lira birden arttı. Peki yeni zamlar sonrası rakı fiyatları, bira fiyatları, şampanya fiyatları, şarap fiyatları ne kadar oldu? 2018 yeni zam sonrası içki fiyat listesi...

ALKOLE ÖTV ZAMMI: İçkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) her 6 ayda üretici enflasyonu kadar zam yapılması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 6 aylık üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) yüzde 15.5. İçki çeşitlerine yapılan ÖTV artışı da yüzde 15.5 oldu. Bu düzenlemeden sonra rakıya 10 lira zam yapılması bekleniyor.

70’LİK RAKI 112.7 TL OLDU: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yüzde 15.5 6 aylık üretici enflasyonu sonrasında güncellediği listeye göre biradan alınan ÖTV 1.3498 liradan 1.5592 liraya, şarabın ÖTV’si 6.6363 liradan 7.6662 liraya, şampanyanın ÖTV’si 44.8351 liradan 51.7935 liraya, cin ve votkanın ÖTV’si de 184.3982 liradan 213.0168 liraya yükseldi. Rakının vergisi 30 Nisan’da Avrupa Birliği uyum ayarlaması nedeniyle 184.3982 liraya yükseltilmişti. Şimdi de enflasyon farkı nedeniyle 213.0168 liraya çıktı ve bu yılın üçüncü zammı oldu. İçkilerde vergileme sistemi alkol oranına göre hesaplanıyor. Buna göre 70’lik rakının ÖTV’si nisandaki 58.08 liradan şimdi 67.1 liraya yükseldi. Fabrika çıkış fiyatı ve KDV dikkate alındığında 70’lik rakının fiyatı 102.1 liradan 112.7 liraya çıkacak. Buna göre rakının 10 lira zamlanması bekleniyor.

ALKOLÜN VÜCUDA VERDİĞİ ZARARLAR: Alkolün Vücuda Verdiği Zararlar Nelerdir? Alkol insan sağlığını ve toplum düzenini çok ciddi olarak bozmakta ve insan sağlığı üzerinde geri dönülmez hasarlara neden olmaktadır.

Alkolün en fazla tahribata neden olduğu organ beyindir. Alkolün doğrudan etkisi mantıklı düşünme, karar verme ve hareket etme yeteneklerini bozmasıdır. Bu etkiler, alkol alımının hemen ardından görülür ve ciddi kazalar, yaralanmalar ve hatta ölümlere neden olmaktadır. Alkol hafızayı zayıflatır. Alkol beyin hücrelerini öldürdüğü için zamanla beyin küçülür... Erken yaşlanma ve bunamaya yol açar.

Alkol kullanan kişilerde uyku bozuklukları ve uzun süre uyusalar bile yorgun kalkma şikayetleri sık görülür. Göze giden görme sinirlerinde tahribata neden olarak, zamanla körlüğe kadar varabilecek hasarlara neden olur.

Mide ve yemek borusunu tahriş eder. Gastrit ve ülser oluşumuna yol açar. Vitaminlerin ve diğer besin maddelerinin vücut tarafından emilmesine engel olur. Vücut direnci ve sağlığı bozulur. Baş ağrısı ve ağız kuruluğu yapar. Vücudun aşırı su kaybetmesine neden olur.

Kanser riskini çok büyük oranda arttıran alkol, yemek borusu, gırtlak, mide ve pankreas kanserlerinin en önemli nedenlerinden biridir.

Kadınlarda adet düzensizliği, erkeklerde iktidarsızlık yani sertleşme sorunları ve anne karnındaki bebeklerde de çok ciddi fiziksel ve zihinsel bozukluklara yol açar.

Kalp hastalıklarına neden olur. Kalpte ritim bozukluğu, kalp yetmezliği gibi sorunlara yol açmasının dışında damar kireçlenmesine de neden olmaktadır. Alkolü az miktarlarda alanlarda da kalp ve damar hastalıkları riski artmaktadır.

Yaralanmalarda, kanın pıhtılaşmasını önlediği için, ciddi kan kaybına yol açar. Alkol donmayı hızlandırır. Alkol alan kişi vücudunda yalancı bir sıcaklık hisseder, oysaki bu, vücudun hızla ısı kaybettiğinin işaretidir...

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