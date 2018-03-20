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Alkol alıp kendinden geçti polise ateş açtı

Alkol alıp kendinden geçti polise ateş açtı

ADANA'da 30 yaşındaki Abdülaziz D., kendisine alkollü olarak olay çıkartmaktan ceza yazıp, ardından da eve bırakan polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, yan komşusunun bahçesinde silahıyla birlikte yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 07:04 - Güncelleme: 20-03-2018 07:04

Adana'da, alkollü olduğu belirtilen ve polis tarafından evine bırakıldıktan sonra bahçe kapısından çıkan ekiplere pompalı tüfekle ateş edip kaçan şüpheli yakalandı. Olay, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1186 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece alkol alıp sarhoş olan Abdülaziz D., 4 kişiyle kavga etmeye başladı.

ALKOLÜN ETKİSİYLE REZALET ÇIKARDI
Alkolün etkisiyle rezalet çıkartan Abdülaziz D., polis tarafından gözaltına alınıp, karakola götürüldü. Kabahatler Kanunu'ndan ceza kesilen şüpheli, daha sonra polis tarafından Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Eve giren Abdülaziz D., pompalı av tüfeğiyle kendisine ceza yazan polislerin üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar şans eseri polislere isabet etmezken, polisler de havaya ateş açarak karşılık verdi. Bu sırada evden çıkan Abdülaziz D.'nin eşi ve 2 erkek yakını, polislerin şüpheliyi gözaltına almasına engel olmaya çalıştı. Boşluktan yararlanan Abdülaziz D. ise evden kaçtı.

YAN BAHÇEDENE SİLAHLA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Polislerin durumu anons etmesi üzerine Terörle Mücadale ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri de zırhlı araçlarla olay yerine sevk edildi. Evin bulunduğu bölgeyi ablukaya alan ekipler, şüpheliyi yan komşusunun bahçesinde olayda kullandığı silahla saklanırken yakaladı. Alkollü olduğu gözlenen Abdülaziz D., polislere ateş etmediğini iddia etti. Abdülaziz D., eşi ve iki erkek yakını gözaltına alınarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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