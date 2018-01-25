Aliye'nin anne oğulu aynı pozu 14 yıl sonra verdi sosyal medya yıkıldı

Ekranın unutulmayan dizilerinden Aliye'de anne- oğulu canlandıran Sanem Çelik ve Ayberk Koçar, tam 14 yıl sonra yeniden bir araya geldi ve aynı pozu verdi. Çelik, rol aldığı dizinin setinde kendisini ziyarete gelen Koçar ile çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.
Çelik'in "2004’ten 2018’e...Aliye dizimizdeki canım oğlum Arda’m, Ayberk’im sete ziyaretime geldi...Ne kadar güzel bir sürpriz yaptın güzel yüreklim" notuyla sayfasında yer verdiği bu poz takipçilerinden 30 bine yakın beğeni aldı.
İşte o fotoğraf...
Sanem Çelik ile Halit Ergenç'in başrollerini paylaştığı Aliye dizisi, 2004 yılında ekrana geliyordu. Çelik, dizide boşanmak üzere olduğu kocasının çocuklarını kendisinden ayırmaya çalışmasıyla mücadele eden bir anneyi canlandırıyordu.
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