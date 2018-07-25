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Alita: Battle Angel'dan beklenen fragman geldi!

Alita: Battle Angel'dan beklenen fragman geldi!

James Cameron’ın yapımcılığını üstlendiği, oyuncu kadrosunda Christoph Waltz ve Mahershala Ali’nin de yer aldığı Robert Rodriguez imzalı Alita: Battle Angel’dan beklenen fragman geldi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 15:11 - Güncelleme: 25-07-2018 15:11

Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Rosa Salazar, Michelle Rodriguez ve Eiza González gibi isimlerin bir araya geldiği film, bol aksiyon dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor bizlere.

Gelecekte bir gün Alita, benliğini kaybetmiş bir şekilde uyanıyor. Film de Alita’nın hiçbir şey hatırlamadığı bir evrende hafızasını kazanma çabasını anlatıyor. Bunu biraz PlayStation 3 zamanında çıkan Remember Me oyununa benzetebiliriz. Kim bilir, belki oradan alıntı yapılmış bile olabilir.

Daha önce pek çok kez birlikte çalışan Cameron ve Kalogridis’in ortaya seyirlik bir iş çıkardığını söylemek mümkün. Zira filmin fragmanı merak uyandırıyor. Alita ve Hugo arasında gelişen aşk, çeşitli düşmanları beraberinde getiriyor. Böylece bilimkurgunun sınırlarını zorlayan filme, güzel aksiyon sahneleri eşlik ediyor.

Cameron aynı zamanda filmin yapımcılığını da yapıyor. Şu sıralarda Avatar‘ın çalışmalarına odaklanan yönetmenin bu filme zaman ayırması dahi seyirciyi şaşırtmaya yetiyor.

Alita, 21 Aralık 2018'de sinemalarda olacak.

Kaynak: Teknolojioku

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