Alışveriş fişlerinde büyük tehlike! Hayatınızın kabusu olabilir

Bilim insanları alışveriş fişlerinde yüzde 90 oranında kansere yol açan hormon bozucu kimyasala rastlandığını belirtti. Uzmanlar insanları fişleri cüzdanlarında ve evlerinde saklamamaları yönünde uyardı.

İspanya'da yapılan araştırma alışveriş fişlerinde yüzde 90 oranında kansere neden olan kimyasal bulunduğunu ortaya koydu. Zamanla kaybolan mürekkeplerin kullanıldığı fişler, BPA (bisfenolA) içeren termal kağıtla yapılıyor.