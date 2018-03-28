Alişan'ı çıldırtan iddia: Artık b..unu çıkarıyorsunuz

Alişan, geçtiğimiz günlerde Buse Varol'la evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü türkücünün, genç oyuncuya aldığı 150 bin TL değerindeki tektaşın sponsor hediyesi olduğu iddiası gündeme geldi. Söz konusu iddiayı yalanlayan Alişan, sosyal medya üzerinde bu haberlere ateş püskürdü.

'ARTIK B..UNU ÇIKARIYORSUNUZ'

Sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşım yapan Alişan, kızgın surat emojisi ile birlikte "Hakikaten artık b..unu çıkarıyorsunuz" mesajını yazdı.