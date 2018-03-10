Alişan'dan olay sözler: Sanki hepsi aynı tornadan çıkmış

Hiçbir büyüğümün karısına, kızına kötü davrandığını görmedim. Ama Türk erkeği maçodur. Sonuçta burası Türkiye ve benim de kurallarım var. Buse şimdi 'Payitaht Abdülhamid'de oynuyor. Hazirana kadar sözleşmesi var. Benim param ailemi güzel bir şekilde geçindirmeye yetiyorsa, karımın çalışmasını istemem. Ama çalışmak istiyorsa da 'Höt! Çalışma' diyemem. Ona bırakırım ama Buse de istemiyor. evlendikten sonra inşallah bir an önce çocuk. Hiç beklemediğim bir zamanda geldi Buse, beni tedavi etti. Evliliğe son derece hazırım.



