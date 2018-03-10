Alişan'dan olay sözler: Sanki hepsi aynı tornadan çıkmış

Estetiğe karşı olduğunu belirten Alişan, ''İnsan doğallıktan çıkıyorsa estetiğe karşıyım. Nişantaşı'nda bütün kadınlar kardeş gibi. Sanki hepsi aynı tornadan çıkmış.'' ifadelerini kullandı.

Alişan'dan olay sözler: Sanki hepsi aynı tornadan çıkmış

6 Mayıs'ta oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Alişan, merak edilenleri Posta gazetesinden Behzat Uygur'a anlattı. Alişan 'durumum iyiyse, karımın çalışmasını istemem' dedi. Estetiğe karşı olduğunu ifade eden Alişan ayrıca Nişantaşı'ndaki kadınlar için ilginç sözler sarf etti. Alişan, İnsan doğallıktan çıkıyorsa estetiğe karşıyım. Nişantaşı'nda bütün kadınlar kardeş gibi. Sanki hepsi aynı tornadan çıkmış.'' ifadelerini kullandı.

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Alişan'dan olay sözler: Sanki hepsi aynı tornadan çıkmış

İnsan doğallıktan çıkıyorsa estetiğe karşıyım. Nişantaşı'nda bütün kadınlar kardeş gibi. Sanki hepsi aynı tornadan çıkmış. Buse isterse estetik yaptırır. Terliklerimi getirdikten sonra sorun yok. Ben öyle bir adam değilim abi. Evlendin diye kadının tapusunu almıyorsun. Bingöllüyüm. Doğulu bir ailenin çocuğuyum. Kendimize göre örfümüz, adetimiz var. filmlerde gösterildiği gibi aşiret değiliz. Kadınları ikinci plana atan bir durum hiç olmadı bizde.

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Alişan'dan olay sözler: Sanki hepsi aynı tornadan çıkmış

Hiçbir büyüğümün karısına, kızına kötü davrandığını görmedim. Ama Türk erkeği maçodur. Sonuçta burası Türkiye ve benim de kurallarım var. Buse şimdi 'Payitaht Abdülhamid'de oynuyor. Hazirana kadar sözleşmesi var. Benim param ailemi güzel bir şekilde geçindirmeye yetiyorsa, karımın çalışmasını istemem. Ama çalışmak istiyorsa da 'Höt! Çalışma' diyemem. Ona bırakırım ama Buse de istemiyor. evlendikten sonra inşallah bir an önce çocuk. Hiç beklemediğim bir zamanda geldi Buse, beni tedavi etti. Evliliğe son derece hazırım.

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Alişan'dan olay sözler: Sanki hepsi aynı tornadan çıkmış

Evi tuttuk. Döşüyoruz. İnşallah 6 mayıs'ta evleneceğiz. Evi döşeme konusunda zevkim biraz kötü. Hepsini Buse'ye bıraktım.Bir müddet evliliği yaşamak istiyorum. Çünkü ben hayatımda hiçbir kadınla bir evi paylaşmadım. Gece aklıma esince 'Hazırla bavulu gidiyoruz' özgürlüğünü yaşamak istiyorum. Doğum gününde Buse'yi istemeye gideceğiz.

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