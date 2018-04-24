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Alişan'dan Meral Akşener'e olay sözler!

Alişan'dan Meral Akşener'e olay sözler!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, ünlülerin Hatay ziyareti için "İktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" sözlerine Alişan'dan yanıt geldi. Alişan, "İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın" diyerek İYİ Parti lider Meral Akşener'e cevap verdi.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 09:58 - Güncelleme: 24-04-2018 09:58

Yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu kapsamında sanatçılar ve sporcularla birlikte Hatay Sınır Karakolu'nda askerleri ziyaret etmiş onlara moral vermişlerdi. Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer alan sanatçıların türküler söylemesi muhalefet kanadını kızdırmıştı. Meral Akşener, "İktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" demişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise ''Rezil adamlar'' ifadesini kullanmıştı.

Bir TV programına konuk olan Alişan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ünlülerin Hatay ziyaretine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

"BİZ ORAYA SİYASİ PARTİ KONGRESİNE GİTMEDİK"
Hatay ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Alişan, "Biz oraya bir partinin kongresine gitmedik. Afrin'de devleti, bayrağı için savaşan, sınırlarımızı terörden temizlemeye çalışan askerlerimize gittik" dedi.

"İKTİDARA GELİRSENİZ BİZİ TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARIN"
Meral Akşener'in açıklamalarına tepki gösteren Alişan, "Meral Akşener "Biz iktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi. Bence selam falan vermeyi bırakın. İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın. Suçumuz Türk askerini ziyaret etmek. Bizi Süleyman Demirel çağırdığında da gidiyorduk. Mesut Yılmaz başbakandı. O çağırdığında da gidiyorduk. Ben kaç kere DSP kongresinde konser verdim. Hatta Bülent Ecevit'in aday olduğu ve seçildiği kongrede konser verdim. Böyle bir şey olmadı. Şu anda bir partinin kongresinde konser ver, bittin yani." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • Misafir 24 Nisan 2018 11:30 Yarın Apo çağırsın onada gider topluma faydası olmayan biri Alişan ülkede olsana ne olur olmasa ne olur ülke neyi kaybeder

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