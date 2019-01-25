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Alişan'dan Ali Koç'a sert tepki: Rezilsiniz rezil

Alişan'dan Ali Koç'a sert tepki: Rezilsiniz rezil

Ünlü şarkıcı Alişan, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'a elenmesinin ardından sosyal medya hesabından Ali Koç'a tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 09:31 - Güncelleme: 25-01-2019 09:31

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Fenerbahçe’de seçim sürecinde sık sık Ali Koç’u destekleyen paylaşımlar yapan şarkıcı Alişan, Fenerbahçe-Ümraniyespor maçının ardından tepki gösterdi.

''REZİLSİNİZ REZİL, KANDIRILDIK''
Alişan, “Geçen senenin takımını bozup, bu çöpleri takıma kazandıran, başta başkan ve yönetim kurulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler.. Rezilsiniz rezil. Kadro değeri 3.58 milyon euro olan Ümraniye karşısında, yıllık maaşı 4 milyon euro olan Slimani.. Ve tek gol atamadan iki maçta da yenilerek elenmek… Ali Koç gelecek dertler bitecek dedik, bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz dedik ve hepimizi kandırdılar…” şeklinde paylaşım yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Ocak 2019 09:39 Bambaşka bir Fenerbahçe izliyoruz zaten :)

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Alişan
ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir aslen nereli ve kaç yaşında? Alişan daha önce Sezin Erbil ve Eda Erol ile nişanlandı ancak evlilik arefesinde onları terketti. Alişan'ın son nişanlısı ise Buse Varol oldu. Peki Alişan'ın gerçek adını biliyor musunuz?

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