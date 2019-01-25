Alişan'dan Ali Koç'a sert tepki: Rezilsiniz rezil

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Fenerbahçe’de seçim sürecinde sık sık Ali Koç’u destekleyen paylaşımlar yapan şarkıcı Alişan, Fenerbahçe-Ümraniyespor maçının ardından tepki gösterdi.

''REZİLSİNİZ REZİL, KANDIRILDIK''

Alişan, “Geçen senenin takımını bozup, bu çöpleri takıma kazandıran, başta başkan ve yönetim kurulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler.. Rezilsiniz rezil. Kadro değeri 3.58 milyon euro olan Ümraniye karşısında, yıllık maaşı 4 milyon euro olan Slimani.. Ve tek gol atamadan iki maçta da yenilerek elenmek… Ali Koç gelecek dertler bitecek dedik, bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz dedik ve hepimizi kandırdılar…” şeklinde paylaşım yaptı.