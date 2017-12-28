Alişan'a büyük şok o soruyu duyunca dondu kaldı

Alişan, nişanlısı Eda Erol’dan Eylül’de ayrılmış, Kasım’da ‘Dostlar Mahallesi’ndeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki akşam Asmımescit’teki Tren Pera’da geç saatlere kadar eğlendi. Alişan çıkışta bu ilişkinin reklam olduğunu iddia edenler için “Geri zekalı” yorumunu yaptı. “Bizim geleceğe dair güzel planlarımız” var dedi. Haberciler, Buse Varol’a Alişan’ın meşhur tutumluğuna dair “Size karşı da cimri mi?” diye sordu. Alişan dondu kaldı. Buse Varol, “Bilmiyorum. Bunu söylemek için çok erken. Henüz bir şeyini görmedim” yanıtını verdi. Alişan da “Yılbaşı için sevgilinize ne hediye aldınız?” sorusunu “Manevi değeri yüksek hediyeler aldım” diyerek cevapladı.

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Alişan, nişanlısı Eda Erol’dan Eylül’de ayrılmış, Kasım’da ‘Dostlar Mahallesi’ndeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki akşam Asmımescit’teki Tren Pera’da geç saatlere kadar eğlendi. Alişan çıkışta bu ilişkinin reklam olduğunu iddia edenler için “Geri zekalı” yorumunu yaptı. “Bizim geleceğe dair güzel planlarımız” var dedi. Haberciler, Buse Varol’a Alişan’ın meşhur tutumluğuna dair “Size karşı da cimri mi?” diye sordu. Alişan dondu kaldı. Buse Varol, “Bilmiyorum. Bunu söylemek için çok erken. Henüz bir şeyini görmedim” yanıtını verdi. Alişan da “Yılbaşı için sevgilinize ne hediye aldınız?” sorusunu “Manevi değeri yüksek hediyeler aldım” diyerek cevapladı.

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Alişan, nişanlısı Eda Erol’dan Eylül’de ayrılmış, Kasım’da ‘Dostlar Mahallesi’ndeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki akşam Asmımescit’teki Tren Pera’da geç saatlere kadar eğlendi. Alişan çıkışta bu ilişkinin reklam olduğunu iddia edenler için “Geri zekalı” yorumunu yaptı. “Bizim geleceğe dair güzel planlarımız” var dedi. Haberciler, Buse Varol’a Alişan’ın meşhur tutumluğuna dair “Size karşı da cimri mi?” diye sordu. Alişan dondu kaldı. Buse Varol, “Bilmiyorum. Bunu söylemek için çok erken. Henüz bir şeyini görmedim” yanıtını verdi. Alişan da “Yılbaşı için sevgilinize ne hediye aldınız?” sorusunu “Manevi değeri yüksek hediyeler aldım” diyerek cevapladı.

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