Alişan: Yeni yıl bizim için çok güzel olacak

Alişan, Eda Erol'la yollarını ayırdıktan sonra, Dostlar Mahallesi setinde tanıştığı Buse Varol'la aşk yaşamaya başlamıştı. İkili önceki akşam Nişantaşı’nda baş başa yemek yedi. Mekandan el ele ayrılan çift, ilişkileriyle ilgili sorular üzerine “Allah’a şükür her şey yolunda. Yeni yıl bizim için çok güzel olacak” dedi. İkili, Varol’un kullandığı araçla uzaklaştı.

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Alişan, Eda Erol'la yollarını ayırdıktan sonra, Dostlar Mahallesi setinde tanıştığı Buse Varol'la aşk yaşamaya başlamıştı. İkili önceki akşam Nişantaşı’nda baş başa yemek yedi. Mekandan el ele ayrılan çift, ilişkileriyle ilgili sorular üzerine “Allah’a şükür her şey yolunda. Yeni yıl bizim için çok güzel olacak” dedi. İkili, Varol’un kullandığı araçla uzaklaştı.

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Alişan, Eda Erol'la yollarını ayırdıktan sonra, Dostlar Mahallesi setinde tanıştığı Buse Varol'la aşk yaşamaya başlamıştı. İkili önceki akşam Nişantaşı’nda baş başa yemek yedi. Mekandan el ele ayrılan çift, ilişkileriyle ilgili sorular üzerine “Allah’a şükür her şey yolunda. Yeni yıl bizim için çok güzel olacak” dedi. İkili, Varol’un kullandığı araçla uzaklaştı.

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