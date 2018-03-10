Alişan yalanlamıştı ses kayıtları ortaya çıktı!

Alişan, Posta gazetesine verdiği röportajda yayımlanan “Karımın çalışmasını istemem” sözlerini yalanladı. Bunun üzerine Posta gazetesi internet sitesi o röportajın ses kaydını yayınladı.

Alişan 22 Temmuz 2017 tarihinde Posta’dan Oya Çınar’a verdiği röportajda, evlenmek üzere olduğu Eda Erol ile ilgili bir soruya şöyle cevap vermişti:

“Karım elbette terliğimi ayağıma getirecek. Terliği kadın getirecek abi”

Ancak röportaj yayınlandıktan ve sözleri tepki çektikten sonra bu sözleri söylemediğini iddia etmişti. Alişan iddiasını tekrarladığı için söz konusu bölümün de ses kaydı yayınlandı.

Alişan'ın Instagram'da yazdığı ve Posta'yı sözlerini çarpıtmakla suçladığı o satırlar şöyle:

“Benim evleneceğim insan şu anda bir dizide oynuyor ve evlendikten sonrada kendi kararını kendi verir... İster çalışır, ister çalışmaz ama bana sorarsa çalışmasını istemem dedim... Evleneceğim insanın tapusunu almıyorum, her kararı ortak verırız dedim... Ben insanların kafasında yaratmaya çalıştığınız adam hiçbir zamam olmadım ve olmayacağım... Ne ayağına terlik isteyen, ne ayağını yıkatan, ne de karısına sahibi gibi davranan adam değilim! Bu da sondur bir daha gazete ropörtajı vermeyeceğim.”

  • Magazin 10 Mart 2018 14:12
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