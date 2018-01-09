Alişan ve Buse Varol evlilik için ilk adımı attı

Alişan, Eda Erol'la yollarını ayırdıktan sonra, Dostlar Mahallesi setinde tanıştığı Buse Varol'la aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, önceki gün evlilik için ilk adımı attı. Alişan, sevgilisi Buse Varol'u evine davet edip ailesiyle tanıştırdı. Alişan'ın yakın dostu Ece Erken, katıldığı bir programda tanışma haberini şu sözlerle duyurdu: "Dün Buse, Alişan'ın evine gitti ve Suzan abla gelinini çok sevdi. İlk adımlar atıldı, haberiniz olsun!"

Öte yandan sürekli cimri olduğu haberleriyle gündeme gelen Alişan, geçtiğimiz gün verdiği her hediyeyi sosyal medyadan paylaşınca takipçilerinin hışmına uğramıştı. Alişan, sevgilisi Buse Varol'u da alıp arkadaşı Aslı Karasaç'ın doğumu için ziyarete gitmişti. Bebeğe altın takan Alişan fotoğrafın altına, "Taktığım altının büyüklüğü ve ağırlığından yastığa takamadık. O derece yani" notunu düşmüştü. Takipçiler ise Alişan'a "Görgüsüz" yorumumu yağdırmıştı.