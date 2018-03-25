Alişan ve Buse varol çifti nişanlandı

Alişan, dün Buse Varol'u rol aldığı dizisinin setinde ziyaret edip, büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti

Alişan, dün Buse Varol'u rol aldığı dizisinin setinde ziyaret edip, büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti. Alişan ve Buse Varol çifti bu akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Ünlü çifti bu özel gününde yalnız bırakmayan Ece Erken törenden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 13

Buse Varol, 1990 yılında Manisa'da doğdu. Lisansını Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünde tamamladıktan sonra 2 yıl özel bir eğitim kurumu olan dershanede stajyer öğretmenlik yaptı. 2012 Miss Turkey güzellik yarışmasıysa dönüm noktası oldu. Uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçiş yapan Buse Varol, Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders aldıç Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterine hayat veren Buse Varol, ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırdı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 13

Alişan, dün Buse Varol'u rol aldığı dizisinin setinde ziyaret edip, büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti. Alişan ve Buse Varol çifti bu akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Ünlü çifti bu özel gününde yalnız bırakmayan Ece Erken törenden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 13