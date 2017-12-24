Alişan uyanık çıktı: Babam numaranı istiyor

Eda Erol ve Alişan'ın ayrılıkları herkesi şoke etmişti. Kasım ayında evlenmesi beklenen çift bir anda yüzükleri atmış ve ayrılık kararını açıklamışlardı. Herkes bu ayrılığın nedenini merak ediyordu. Ortaya aldatma iddialarından, kıskançlık iddialarına bir çok şey söylendi ama net olarak hiçbir zaman bir şey söylemediler. Ardında Alişan, gönlünü 'Dostlar Mahallesi' dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol'a kaptırdı.
Çiçeği burnunda aşıklar, önceki akşam aralarında Ece Erken’in de bulunduğu arkadaş grubuyla Rumeli Balıkçısı’nda yemekteydi. Çıkışta sevgilisiyle el ele poz veren Alişan, tanışma öyküleri sorulunca şunları söyledi:
“Dizi için görüşmeye gittiğimde gördüm Buse’yi. Çok beğendim. Çağla’ya da (Şıkel) söyledim ‘Ne güzel kız’ diye hatta. Buse birkaç gün sonra bizim kafeye gitmiş. Babam görmüş, o da çok beğenmiş. Bana ‘Oğlum sizin dizide ne kadar güzel bir kız var’ dedi. Bunun üzerine sosyal medyadan ‘Babam numaranı istiyor’ diye esprili bir mesaj attım ona.” dedi.
Öte yandan ikili, sosyal medya hesaplarından sık sık beraber çekildikleri fotoğrafları paylaşarak, aşklarını ilan etmekten geri durmuyor. Alişan, yeni aşkıyla fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı ve altına "Hoşgeldin yanıma... Hayatıma hoşgeldin" notunu düştü. Buse Varol'dan sevgilisine yanıt gecikmedi. Genç oyuncu, Alişan'a şu sözlerle karşılık verdi: "Sen de benim hayatıma hoşgeldin... İyi ki geldin..."
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER