Alişan uyanık çıktı: Babam numaranı istiyor

“Dizi için görüşmeye gittiğimde gördüm Buse’yi. Çok beğendim. Çağla’ya da (Şıkel) söyledim ‘Ne güzel kız’ diye hatta. Buse birkaç gün sonra bizim kafeye gitmiş. Babam görmüş, o da çok beğenmiş. Bana ‘Oğlum sizin dizide ne kadar güzel bir kız var’ dedi. Bunun üzerine sosyal medyadan ‘Babam numaranı istiyor’ diye esprili bir mesaj attım ona.” dedi.