Alişan ile Buse Varol dini nikâh mı kıydı! Hoca çok tanıdık

Alişan ile Buse Varol 6 Mayıs Pazar günü Swissotel'de gerçekleşecek düğün töreni ile evlenecek. Çift bugün Nihat Hatipoğlu ile bir araya geldi, Dini nikâh kıydırdıkları iddia edilen çift, konuyla ilgili olarak "Sadece buluşup sohbet ettik. Dini nikâh bugün gün içinde kıyılacak" dedi.

Alişan ile Buse Varol dini nikâh mı kıydı! Hoca çok tanıdık

Alişan ile Buse Varol 6 Mayıs Pazar günü Swissotel'de gerçekleşecek düğün töreni ile evlenecek. Çift bugün Nihat Hatipoğlu ile bir araya geldi, buluşmanın fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Dini nikâh kıydırdıkları iddia edilen çift, konuyla ilgili olarak "Sadece buluşup sohbet ettik. Dini nikâh bugün gün içinde kıyılacak" dedi.

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Alişan ile Buse Varol dini nikâh mı kıydı! Hoca çok tanıdık

Alişan, daha önce düğünüyle ilgili şu detayları paylaşmıştı: "Düğüne yaklaşık bin kişi katılacak. İstanbul'da stadyumda yapsam düğünü, kesin doldururum. Maşallah sevenim ve çevrem çok. Düğün pastası müziğimiz Fenerbahçe marşı olacak. Bu Buse ile ikimizin ortak kararı oldu. İlk temizliği de bizzat kendim yaptım. Eve aldığım ilk eşya ise mangal oldu. Büyük bir terasımız var. Evlendikten sonra sen, ben diye bir şey yok, her şeyimiz ortak olacak."

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Alişan ile Buse Varol dini nikâh mı kıydı! Hoca çok tanıdık

İşte o fotoğraf...

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