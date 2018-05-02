Alişan fena patladı: Size ne yahu size ne

Alişan ile Buse Varol 6 Mayıs Pazar günü Swissotel'de gerçekleşecek düğün töreni ile evlenecek. Çift bugün Nihat Hatipoğlu ile bir araya geldi, buluşmanın fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Bu hafta sonu düzenlenecek görkemli düğünle dünya evine girecek olan Buse Varol ve Alişan, dini nikahlarını ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na kıydırdı. Düğünden önce tüm hazırlıklarını tamamlayan çift, düğünlerini hiçbir sponsorluk kabul etmeden yapacak.