Alişan fena patladı: Size ne yahu size ne

Alişan ile Buse Varol 6 Mayıs Pazar günü Swissotel'de gerçekleşecek düğün töreni ile evlenecek. Buse Varol ve Alişan, dini nikahlarını ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na kıydırdı. Buse Varol ile dini nikah kıydıran Alişan kendisini eleştirenlere sert çıktı: "Size ne yahu size ne!"

Alişan fena patladı: Size ne yahu size ne

Alişan ile Buse Varol 6 Mayıs Pazar günü Swissotel'de gerçekleşecek düğün töreni ile evlenecek. Çift bugün Nihat Hatipoğlu ile bir araya geldi, buluşmanın fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Bu hafta sonu düzenlenecek görkemli düğünle dünya evine girecek olan Buse Varol ve Alişan, dini nikahlarını ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na kıydırdı. Düğünden önce tüm hazırlıklarını tamamlayan çift, düğünlerini hiçbir sponsorluk kabul etmeden yapacak.

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Alişan fena patladı: Size ne yahu size ne

700 BİN LİRA HARCADI: Çift, Beraat Kandili'nden hemen sonra soluğu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yanında aldı. Hatipoğlu'na dini nikah kıydıran ikili, bu anı sosyal medya hesaplarından paylaşmazken görüntü sosyal medyaya sızdı. Ünlü türkücünün düğün, takı, gelinlik-damatlık, balayı, Ulus'da kiraladığı lüks ev ve diğer masraflar için 700 bin lira harcadığı öğrenildi.

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Alişan fena patladı: Size ne yahu size ne

Düğünden hemen sonra balayına çıkmak istemeyen çift, Ramazan bittikten sonra iki haftalığına Amerika'ya gidecek.

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Alişan fena patladı: Size ne yahu size ne

Bugün Buse Varol ile dini nikah kıydıran Alişan kendisini eleştirenlere sert çıktı: "Size ne yahu size ne!"

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