Alişan daha fazla dayanamadı cami kapısında not yazdı

Alişan ses tellerindeki kist nedeniyle 10 gün önce ameliyat olmuştu. Doktorunun verdiği konuşma yasağı bugün bitti. Habercilerle önceki gün Nişantaşı’nda karşılaşan türkücü, art arda gelen sorular karşısında paltosunun cebinden kağıt ve kalem çıkardı.
Alişan önce “Yarın inşallah konuşurum anne” diye bir not yazdı. Sonra Teşvikiye Camisi’nin kapısına oturup şunları yazdı: “Kendimi cami kapısına bırakıyorum. Biri inşallah gelir alır.”
Öte yandan türkücü, başka bir kağıda ise "Ne söylesem yanlış anlaşıldığı için en iyisi bu oldu. Konuşmamak" yazdı.
Hatırlanacağı üzere Alişan, Posta gazetesine verdiği röportajda yayımlanan “Karımın çalışmasını istemem” sözlerini yalanlamıştı. Bunun üzerine Posta gazetesi internet sitesi o röportajın ses kaydını yayınlamıştı.
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