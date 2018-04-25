Alişan Buse Varol'u istediğini yıllar önce belli etmiş

Sevgilisi Buse Varol'un oynadığı dizi setine giderek evlilik teklifi eden Alişan, yıllar önce rol aldığı Cennet Mahallesi dizisinden bir video paylaştı. Alişan, Çağla Şıkel ile oynadığı dizinin bir sahnesinde Buse adını geçirdiği videoyu eğlenceli bir notla paylaştı.

Dizinin bir bölümününde Buse adını geçirdiği videoyu paylaşan şarkıcı, altına "Yıllar önce söylemiştim ben Buse diye" notunu düştü.

Alişan'ın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Katıldığı bir programda konuşan Alişan, "İnşallah son 10 yılın en büyük düğününü yapacağız." demişti.