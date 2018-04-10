Alişan Buse Varol çiftinin düğün davetiyeleri hazır!

Bir süre önce nişanlanan Alişan - Buse Varol çifti düğün hazırlıklarına devam ediyorlar. Geçtiğimiz gün oturacakları evin temizlizliğini yaparken çektikleri fotoğrafları paylaşan çift bu sefer düğün davetiyelerini paylaştılar.
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Alişan'ın yeni dizisi Dostlar Mahallesi bu cumartesi ekrana gelecek. Alişan ise hem dizi heyecanı hem de aşk heyecanı yaşıyor. Çünkü gönlünü rol arkadaşı Buse Varol'a kaptırdı. Gelin hep birlikte Buse Varol'un özeDEVAMI »
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