Alişan Buse Varol çiftinin davetiyeleri böyle ortaya çıktı detaya bakın

Eda Erol'dan ayrıldıktan sonra Dostlar Mahallesi dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamay başlayan Alişan evleniyor. Düğüne az kala Alişan ve Buse Varol çiftinin düğün davetiyesini Çağla Şıkel paylaştı. Aynalı davetiye dikkat çekti.

Alişan Buse Varol çiftinin davetiyeleri böyle ortaya çıktı detaya bakın

Neye niyet, kime kısmet. Şarkıcı Alişan, bir dönem sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile büyük bir aşk yaşamış ve nişanlaşmıştı. Eski çiftin Kasım 2017'de dünyaevine girmesi beklenirken, onlardan herkesi şoke eden haber gelmiş , Alişan ve Eda Erol çifti ayrılmışlardı. Kimse ayrılık nedenini bilmezken, hemen ardından Alişan asıl büyük bombayı patlatmıştı.

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Alişan Buse Varol çiftinin davetiyeleri böyle ortaya çıktı detaya bakın

DOSTLAR MAHALLESİ'NİN TEK KAZANANI ALİŞAN; Kanal D ekranlarında Dostlar Mahallesi dizisinde rol almaya başlayan Alişan, Eda Erol ile olan ayrılığından kısa bir süre geçtikten sonra yine aynı dizideki rol arkadaşı genç oyuncu Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamış ve Alişan'ın bu aşkı günlerce konuşulmultu.

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Alişan Buse Varol çiftinin davetiyeleri böyle ortaya çıktı detaya bakın

Daha önce nikah masasından dönen Alişan, bu kez evlenmekte kararlı. Önceki gün ev temizliğine girişen Alişan ve Buse Varol çiftinin davetiyeleri ortaya çıktı.

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Alişan Buse Varol çiftinin davetiyeleri böyle ortaya çıktı detaya bakın

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL'IN PAYLAŞTIĞI O VİDEO; Alişan-Buse Varol çiftinin düğün davetiyesini ünlü türkücünün yakın dostu Çağla Şıkel paylaştı. Şıkel, instagram hesabından yayınladığı kareye, "Adıma bir davetiye gelmiş acaba kiminmiş tabii ki Buse ve Alişan’ın, çok şükür bu günleri de gördük" notunu yazdı. Davetiyede ki ayna detayı oldukça dikkat çekti.



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