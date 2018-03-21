Aliço 39 oldu sevgilisiyle el ele poz verdi

Çukur” dizisinde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu önceki akşam yeni yaşını kutladı. Kocaoğlu’nun sevgilisi Zeynep Bastık’ın organize ettiği partiye birçok ünlü isim katıldı.

Aliço 39 oldu sevgilisiyle el ele poz verdi

“Çukur” dizisinde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu önceki akşam yeni yaşını kutladı. Kocaoğlu’nun sevgilisi Zeynep Bastık’ın organize ettiği partiye birçok ünlü isim katıldı. Rıza Kocaoğlu, 39’uncu yaşını sevgilisi Zeynep Bastık’ın düzenlediği sürpriz parti ile Nişantaşı’ndaki Room + Rumours adlı mekanda kutladı. Partiye Kocaoğlu’nun dizideki rol arkadaşlarının yanı sıra yakın dostları Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Özge Özpirinçci ve İrem Sak da katıldı.

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Aliço 39 oldu sevgilisiyle el ele poz verdi

Geç saatlere kadar süren partiden en son ayrılan Rıza Kocaoğlu ve Zeynep Bastık oldu. Mekanı el ele terk eden ikili, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, “Çok güzel bir geceydi, çok mutlu oldum. Bu zamana kadar çok güzel arkadaşlar biriktirmişim, sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar” dedi.

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Aliço 39 oldu sevgilisiyle el ele poz verdi

Eşi Başak Dizer’in sahibi olduğu mekandan geç saatlerde ayrılan Kıvanç Tatlıtuğ, muhabirlerin sorularını yanıtlamak istemedi: “Herhangi bir projem yok, dinleniyorum. O yüzden konuşmayacağım, iyi geceler.

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Aliço 39 oldu sevgilisiyle el ele poz verdi

”Çukur” dizisinde Vartolu’yu canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, partiye nişanlısı Cansu Tosun’la katıldı. Gecenin geç saatlerinde mekana gelen oyuncu, “Arkadaşlar çok geç kaldık, biraz işlerimiz vardı. Çok fazla vaktimiz yok, o yüzden arkadaşımızı görelim. Biraz durduktan sonra eve gideceğiz” dedi.

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