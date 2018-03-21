Aliço 39 oldu sevgilisiyle el ele poz verdi

“Çukur” dizisinde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu önceki akşam yeni yaşını kutladı. Kocaoğlu’nun sevgilisi Zeynep Bastık’ın organize ettiği partiye birçok ünlü isim katıldı. Rıza Kocaoğlu, 39’uncu yaşını sevgilisi Zeynep Bastık’ın düzenlediği sürpriz parti ile Nişantaşı’ndaki Room + Rumours adlı mekanda kutladı. Partiye Kocaoğlu’nun dizideki rol arkadaşlarının yanı sıra yakın dostları Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Özge Özpirinçci ve İrem Sak da katıldı.

Geç saatlere kadar süren partiden en son ayrılan Rıza Kocaoğlu ve Zeynep Bastık oldu. Mekanı el ele terk eden ikili, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, “Çok güzel bir geceydi, çok mutlu oldum. Bu zamana kadar çok güzel arkadaşlar biriktirmişim, sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar” dedi.