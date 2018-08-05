Alicia Keys Halkalı Şeker story paylaşımı dillerde fondaki türkü ile...

AMERİKA uyruklu ünlü şarkıcı Alicia Keys, instagram hikayesinden 'Halkalı Şeker' türküsü eşliğinde yüzdüğü bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Alicia Keys'in bu videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'den bir anda binlerce takipçi edinen Alicia Keys Türk hayranlarının da gönlünü fethetti. İşte ünlü şarkıcı Alicia Keys'in halkalı şeker story paylaşımı:

Alicia Keys kimdir?: Alicia Keys, 25 Ocak 1981 tarihinde New York'ta dünyaya geldi. Şarkıcı, söz yazarı, besteci, müzisyen, yapımcı ve oyuncu olan Alicia Keys Dünya çapında tüm albümleri 50 milyon kopya sattı. Alicia Keys 15 Grammy ödülüne layık görülmüştür.

İtalyan-İrlandalı bir anneden ve Jamaikalı bir babadan dünyaya geldi. Anne ve babasının küçük yaştayken ayrılmasıyla Alicia Keys, çocukluğunu annesiyle geçirdi. Annesinin teşvikiyle müzik hayatına atıldı ve The Cosby Show adlı televizyon programına çıktı. 11 yaşından itibaren piyano çalmaya başladı ve Mozart, Beethoven ve Chopin gibi klasik müzik sanatçılarının parçalarını seslendirdi.

Alicia Keys, günümüze kadar beş stüdyo albümü, on yedi tekli, on sekiz video klip ve bir konser albümünü J Records etiketiyle piyasaya sürdü. Keys'in ilk albümü Songs in A Minor, ticarî anlamda başarıyı yakaladı ve dünya çapında on sekiz milyon sattı. 2001 yılının en çok satan yeni sanatçısı ve R&B sanatçısı oldu. Albüm, sanatçıya 2002'de beş Grammy Ödülü kazandırdı. Bunların arasında En İyi Yeni Sanatçı ve "Fallin'" şarkısıyla Yılın Şarkısı ödülleri de yer aldı. İkinci albümü The Diary of Alicia Keys 2003'te yayımlandı ve dünya çapında 14 milyon kopya sattı. Albüm, Keys'e 2005'te dört Grammy kazandırdı. Sonraki yıl Unplugged adında bir konser albümü yayımladı ve albümle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir numaraya ulaştı. MTV Unplugged albümüyle zirveye oturan ilk kadın sanatçı ve Nirvana'dan sonra en yüksek başarıyı elde eden sanatçı oldu.

Üçüncü stüdyo albümü As I Am 2007 yılında yayımlandı. Dünya çapında 9 milyon kopya satan albüm; Alicia Keys'e üç Grammy kazandırdı. Kariyeri boyunca Alicia Keys, çeşitli ödüller kazandı ve dünya çapında elli milyondan fazla albüm satarak zamanının en çok satan sanatçılarından biri oldu.