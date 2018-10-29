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Alibaba dünyadaki tüm bekarlar için uzay istasyonu gönderdi!

Alibaba dünyadaki tüm bekarlar için uzay istasyonu gönderdi!

Elektronik ticaret devi Alibaba, Dünya’nın tüm bekarları için uzay istasyonu gönderdi. Alibaba için yılın promosyonu olan bu operasyon aynı zamanda Çin'de 10. yılı kutlanan "Bekarlar Günü"nü de dünyaya tanıtmak için bir fırsat olacak.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 02:00 - Güncelleme: 29-10-2018 02:00

25 Ekim Perşembe günü Taiyuan'dan "Uzun Yürüyüş" adı verilen roketle dünyadan 27,000 km uzaklıkta bir yörüngeye oturtulan Candy Jar şu anda dünyanın yörüngesinde dönmekte. Bu çalışma, Alibaba’nın, Çin'de 11 Kasım günü 10. yıl dönümünü kutlayacak olan "Bekarlar Gününü dünyaya tanıtma yolunda pazarlama hamlesi.

Satış rekoru kırmıştı
Bir başka adıyla "Global Shopping Festival" olan bu promosyon operasyonu Alibaba için yılın olayı sayılıyor. Geçen yıl, esas olarak Çin dahilinde olmak üzere, bir günde 22 milyar avroluk bir satışla rekor kırmıştı.


220 ülkede var olan, Çin dışındaki e-ticaret platformu AliExpress cirosu itibariyle şimdilik ufak boyutlu sayılıyor. AliExpress bir üst vitese geçmek için Candy Jar uzay istasyonuna güveniyor. Grubun belirttiğine göre, tüm dünya tüketicileri uzay istasyonuyla ülkelerinin üzerinden geçtiği sürede Aliexpress uygulamasıyla temas kurabilecekler. Bu ilişki onlara indirimlerden ve özel satış kuponları gibi istisnai promosyonlardan yararlanma olanağı da sağlayacak.

Amazon'u geçmek istiyor
AliExpress, Candy Jar sayesinde dünya üzerindeki belirli bölgelerdeki duyarlılıkları da saptayarak onlara talebe uygun promosyonları gönderebilecek. AliExpress özellikle Fransa, Rusya, İspanya, İtalya, Portekiz, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Devletler ve Brezilya piyasalarını hedefliyor. Candy Jar dünyanın yörüngesinde her 90 dakikada tam bir turunu tamamlamış oluyor. Ama Alibaba için esas dünya turu, Amazon'u solladığı zaman gerçekleşmiş olacak.

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