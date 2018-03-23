Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evlendi

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, bir süredir birlikte olduğu avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.

Çift bu akşam Beşiktaş'taki Swissotel'de nikah masasına oturdu. Düğüne 'Güldür Güldür' ekibi tam kadro katıldı. Çift evlendikten sonra Fenerbahçe'deki 5milyonluk dairelerinde oturacak. Ali Sunal'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade'ye dair pek bir şey bilinmiyor.