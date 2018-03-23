Ali Sunal Nazlı Kurbanzade'den şoke eden haber yeni nişanlanmışlardı

Kısa bir süre önce aşkları bir anda ifşa olan ve magazin gündemine bomba gibi düşen Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade çiftinden herkesi bir anda şoke eden bir haber geldi. Aşkın ortaya çıkmasının ardından nişanlanan çift sürpriz bir karar aldı.
Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, bir süredir birlikte olduğu avukat Nazlı Kurbanzade ile bu akşam evleniyor. Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade çifti, bu akşam Beşiktaş'taki Swissotel'de nikah masasına oturacak. Düğüne 'Güldür Güldür' ekibi tam kadro katılacak.
Çift evlendikten sonra Fenerbahçe'deki 5milyonluk dairelerinde oturacak. Ali Sunal'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade'ye dair pek bir şey bilinmiyor.
NAZLI KURBANZADE KİMDİR? Nazlı Kurbanzade'nin oyuncuyla ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı...
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