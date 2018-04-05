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Ali Şen'in eşi Benta Şen kimdir karısı aslen nereli yabancı mı?

Ali Şen'in eşi Benta Şen kimdir karısı aslen nereli yabancı mı?

Ali Şen'in eşi Benta Şen 74 yaşında hayatını kaybetti. Aslen Danimarkalı olan Benta Şen Fenerbahçe kulubü eski başkanı Ali Şen ile 1963 yılında evlenmişti. Benta Şen ve eşi Ali Şen 4 yıl önce torunlarını 17 yaşında trafik kazasında kaybetmenin acısını yaşamışlardı.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 09:36 - Güncelleme: 05-04-2018 12:13

Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti. Beşiktaş Fulya'da bulunan özel hastanede bir süredir tedavi gören 74 yaşındaki Benta Şen'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayı öğrenen Şen ailesinin yakınları hastaneye akın etti. Merhume Şen'in cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak. Peki Benta Şen kimdir ? Benta Şen kaç yaşında vefat etti ? Benta Şen nereliydi ? İşte bu soruların cevabı haberimizde...

BENTA ŞEN KİMDİR?
Benta Şen 1944 yılında Danimarka'da doğdu. Ali Şen'le Bente Şen 1963 yılında evlendi. Çiftin 4 çocukları var. Benta Şen Kopenhag'a bağlı Rödovre semtinde varlıklı bir mobilyacının kızıydı.

FENERBAHÇE KULÜBÜNÜDEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sayın Benta Şen'in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhume Sayın Benta Şen'e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

ALİ ŞEN KİMDİR?
Ali Şen, 1939 senesinde Prizren, Yugoslavya Krallığı'nda dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamlayan Şen, 2 Haziran 1956 tarihinde ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a yerleştikten sonra bir süre manav dükkanı işletti. Sonra kaynakçı çırağı olarak çalışan Şen, askerlik vazifesini de tamamladıktan sonra kaynakçı olarak Danimarka'ya çalışmaya gitti. Danimarka’da dericilik hayatına başladı.1967 senesinde Türkiye’de ilk kez deri konfeksiyonunu Ali Şen ihraç etti.

DERİCİLİK YAPMAYI BIRAKTI
1981 senesinde İş Bankası’ndan İzmit’teki batık Kazlı Deri Fabrikasını 5 milyon 800 bin dolara satın aldı. Fabrikanın adını MAGA (Babasının adı) Deri olarak değiştirdi. Avrupa’nın birinci, dünyanın 3’üncü deri fabrikası oldu. Dericilikte rekabet sertleşince 1989 senesinde dericilik yapmayı bıraktı.

GAZPROM'UN ORTAĞI OLDU
1986 senesinde ilk Gazprom Türk- Rus Enerji toplantısına Turgut Özal’ın isteği ile birlikte gitti. Mihail Gorbaçov ile başlayan ve Boris Yeltsin ile devam eden gaz ticaretine, Putin’in iktidara gelmesi ile devam etti. Ali Şen Gazprom’un Türkiye’deki ortağıdır.

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK YAPTI
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gelmeden önce kısa bir süre de gazetecilik yaptı. 1975 senesinde Fenerbahçe'ye geldiğinde, önce kulübün basketbol branşının başına getirildi. 12 Nisan 1981 tarihinde ondan önceki başkan Razi Trak’ın yerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanı seçildi. 1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yaptı.

AZİZ YILDIRIM'A DEVRETTİ
"Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon" sloganıyla özleşen Ali Şen, 15 Şubat 1998 tarihinde düzenlenen olağan kongrede başkanlığı Aziz Yıldırım'a devretti.

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