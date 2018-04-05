Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti! Ali Şen'in tek bir isteği var

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen, hayatını kaybetti. Şen ailesi, Fulya'daki Acıbadem Hastanesi'nde acı haberi alan Ali Şen, çok üzgündü. Şen ailesi, cenaze törenine çiçek gönderilmemesini, göndermek isteyenlerin Alp Şen Vakfı'na bağışta bulunmalarını istedi.

Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti! Ali Şen'in tek bir isteği var

FENERBAHÇE Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti. Beşiktaş Fulya'da bulunan özel hastanede bir süredir tedavi gören Benta Şen'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayı öğrenen Şen ailesinin yakınları hastaneye akın etti. Acı haberi alan Mustafa Denizli, Şansal Büyüka ve Tugay Kerimoğlu gibi spor dünyasının tanınmış isimleri de hastaneye gitti. Benta Şen'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak.

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Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti! Ali Şen'in tek bir isteği var

FENERBAHÇE KULÜBÜNÜDEN AÇIKLAMA: Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sayın Benta Şen'in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhume Sayın Benta Şen'e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

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Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti! Ali Şen'in tek bir isteği var

AİLE CENAZEYE ÇİÇEK GÖNDERİLMESİNİ İSTEMEDİ: Şen ailesi bugün gazetelerde yayınlanan ölüm ilanında çiçek gönderilmemesini istedi, çiçek göndermek isteyenlerin ise Alp Şen Vakfı'na bağış yapmalarını rica etti.

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Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti! Ali Şen'in tek bir isteği var

İşte Şen ailesinin yayınladığı ölüm ilanı...

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