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Ali Şen: Ali Koç telefonlarımı açmıyor

Ali Şen: Ali Koç telefonlarımı açmıyor

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Ali Şen, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'la mevcut durumu görüşmeye çalıştığını ancak Koç'un telefonlarına cevap vermediğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 15:09 - Güncelleme: 25-01-2019 15:09

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Ali Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin bu durumda olmasının sebebini değerlendirdi.

Ali Koç'a seçim sürecinde büyük destek verdiğini ve asla pişman olmadığını dile getiren Şen, "Taraftar bana, 'Ali baba, başkanı arayıp bu durumları sormuyor musun?' diye soruyor. Onlara cevabım şu, başkan Ali Koç'u arıyorum ama ulaşamıyorum. Bu sabah da aradım ama dönüş olmuyor. Arıyorum ama bir geri dönüş yok." dedi.

''3 FUTBOLCU ALMALI''
Fenerbahçe'nin tarihinin en karanlık tablolarından birini yaşadığını aktaran Ali Şen, "Hem de başkanın Ali Koç olduğu bir dönemde. Taraftarlarımız Ali Koç'u sevdi. Herkes Ali Koç'a büyük anlayış ve kredi tanıdı. Bütün Fenerbahçe taraftarı, kongre üyeleri şaşkın, üzgün, öfkeli. Yapılması gereken şu: Bu hafta transfer bitiyor. Onun başkan olmasında büyük destek veren biri olarak Ali Koç'a tavsiyem şu: Acilen herkesin kabul edebileceği 3 futbolcu almalı." ifadelerini kullandı.

''GURURLARI SİLİNMİŞ''
Transferlerin yurt dışından olmaması gerektiğini belirten Şen, "Yurt dışından devre arası transferlerinden fayda olmaz. Süper Lig'de oynayan yabancı ve yerli oyuncular arasından transferler olmalı. Bizim futbolcularımızın gururları silinmiş. Bu çocukların saygı duyacakları, önünde ceket ilikleyecekleri lider bir futbolcu lazım. Ali Koç bu futbolcuları alsın." değerlendirmesinde bulundu.

''FENERBAHÇE, AVRUPA'YA GİDEMEYECEK''
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Ümraniyespor'a elenmesini de değerlendiren Ali Şen, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'nin Avrupa'ya kalması için umut kupadaydı. Bu oyun dağınıklığıyla Fenerbahçe şampiyon da olamaz, ikinci de üçüncü de. Fenerbahçe, Avrupa'ya gidemeyecek. Bu olacak iş değil."

''KİMSE HOCAYA KABAHAT BULMASIN''
Teknik direktör Ersun Yanal'a da sahip çıkan Ali Şen, "Kimse Ersun hocaya kabahat bulmasın. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ı göreve davet etti. Ersun gelmese miydi? Onun için Ersun hocaya kusur bulmak doğru değil." diyerek sözlerini tamamladı.

Sezona yepyeni bir yapılanma ve yeni bir yönetim anlayışıyla giren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 18 haftada sadece 17 puan toplayabildi. Düşme hattının sadece bir basamak üstünde bulunan sarı-lacivertliler, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elendi.
 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 25 Ocak 2019 15:58 Ali Koç kaç oldu yazıyım yokmu bu yorumu okuyup fener yönetimine aktaracak Allah rızası için bir insan yahu takım düşüyor yemişim uefayı yemişim tff yi on yıl Avrupa cezası olsun ama bizlere küme düşen gsli bjkli insanların alay konusu ettirme yalvarıyorum sevgili başkan Allah yardımcın olsun

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