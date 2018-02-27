Ali Osman Erbaşı kimdir Deniz Toprak ile evliliği bilinmeyenleri

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Ali Osman Erbaşı kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Ali Osman Erbaşı'nın karısı Deniz Toprak'ın hayatı merak konusu oldu. 1956 Şanlıurfa doğumlu olan Ali Osman Erbaşı müzil alanında kendini geliştirdi. 2012 yılında Deniz Toprak ile hayatını birleştirdi.

DENİZ TOPRAK'IN EŞİ ALİ OSMAN ERBAŞI KİMDİR? 15.01.1956 Şanlıurfa Merkez doğumluyum. 1961 yılında ailece İstanbul'a göç ettik. İlk öğrenimimi İstanbul Çapa İlkokulu'nda gördüm. İlkokul dördüncü Sınıfı hepsi pekiyi ile geçtiğim için rahmetli annemin bana sunduğu hediyelerden bağlamayı seçtim. Kendi çabamla çalmaya başladım. Orta öğrenimimi T.E.D Ankara Koleji'nde yatılı olarak gördüm.

Hazırlık sınıfında okul bandosuna seçildim. Korno dersleri almaya başladım. Bu arada notayı öğrendim. Ortaokuldan sonra İstanbul'da piyasada bağlama çalmaya başladım. Lise öğrenimime İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde devam ettim. Vatani görevimi 1980-1982 yılları arasında İstanbul Vatan caddesi'nde Subay Ordu Evi'nde müzisyen olarak yaptım. Yirmili yaşlardan sonra hayatımı bağlama çalarak kazanmaya başladım.

Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin, Bedri Ayseli, Mihrican Güngör ve Belkıs Akkale gibi zamanın sanatçılarına sahnelerde eşlik ettim. Yirmibeş yaşlarında stüdyo çalışmalarım başladı. 1983'te Unkapanı'nda Duygu Müzik adı altında yaşıtım arkadaşlar (Zafer Dalgıç, İsmail Derker, Mustafa Karaçeper) ile bir araya gelerek bir bağlama grubu kurduk, uzun yıllar plak ve kaset piyasasında binlerce albüme refakat ettik. Bir yandan kendimi geliştirerek müziği öğrenmeye çalıştım, aranjörlük ve albüm yönetmenliği yapmaya başladım.r