Ali Nesin'den dikkat çeken açıklama: Atatürk'e hakaret suç olmamalı

Matematik Köyü Kurucusu Prof. Dr. Ali Nesin Habertürk TV'deki Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Ali Nesin, Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci’nin tutuklanmasına ilişkin, "Bir insan bundan dolayı tutuklanmaz. Tamam, suç. Ama bu, tutuklanması için bir neden olamaz ki. Tutuklandı değil mi? Olacak iş mi yani? Bence, hiçbir hakaret suç olmamalı. İftira suç olabilir. Bir hakaret sana zarar vermez ki. Hakaretin suç olmaması gerekir." dedi.

ÇOK ZOR SORULAR SORARIM: Prof Dr. Ali Nesin, 'Türkiye'de eğitim sistemi nasıl olmalı?' sorusuna üzerine ''Ben üniversite sınavı yapacak olsam, benim bölümüme girecek öğrencilere, çok zor, imkânsız bir soru sorarım ve 6 saat sürer veririm. 6 saat sonunda kim kalmışsa onları alırım.'' dedi.

“ATATÜRK’E HAKARET SUÇ OLMAMALI, ANITKABİR’DEKİ KIZIN TUTUKLANMASI YANLIŞ”: Geçen hafta Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci’nin tutuklanmasına tepki gösteren Nesin; “Bir insan bundan dolayı tutuklanmaz. Tamam, suç. Ama bu, tutuklanması için bir neden olamaz ki. Tutuklandı değil mi? Olacak iş mi yani? Bence, hiçbir hakaret suç olmamalı. İftira suç olabilir. Bir hakaret sana zarar vermez ki. Hakaretin suç olmaması gerekir. Ama bu toplum böyle. Yoksa insanlar kendi hesaplarını kendileri görürler, adaleti kendi ellerine alırlar. Tamam, hakaret suç. Ama birine hakaret ettin diye bir insan tutuklanmaz ki. Olmaz ki bu. Ben hukuk adamı değilim. Ama bu kadarını da biliyorum sanki” diye konuştu.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KAZANACAĞINI GÖRDÜM; AMA FACEBOOK’TA YALAN SÖYLEDİM”: Nesin, “Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanabileceğini gördüm, Facebook’ta yalan söyledim. Daha önceki seçimlerde de gördüm. Yalan söylemedim aslında; inanamadım. Hesap kitap yaptım. Yüzde 49, yüzde 50 çıkıyordu. Yüzde 52’yi bulamadım. Gördüm ve hatta İnce’yi Facebook sayfamdan uyardım. “Birisi söylesin, yanlış siyaset güdüp, yanlış propaganda yapıyor” dedim.

“MUHARREM İNCE’NİN ERDOĞAN’A ‘DİPLOMASI YOK’ DEMESİ ÇOK YANLIŞTI, BU ÜLKEDE DİPLOMASI OLMAYAN MİLYONLAR VAR”:  “Apoletlerini sökerim” ve “Diploması yok” söylemleri çok yanlıştı. Türkiye’de diploması olmayan milyonlar var. AKP’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 50’ye yakın belli bir oyu var. Ondan oy çalmaya çalışmadıkça bir yere gelemezsin ki. Ortak aday çıkarmadınız; ama AKP’den oy çalmak lazım değil mi?” diye ekledi.

  • Güncel 08 Ağustos 2018 09:22
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