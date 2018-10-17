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Ali Muhammed coştu: Fenerbahçe kazandı!

Ali Muhammed coştu: Fenerbahçe kazandı!

Basketbol THY Euroleague 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rusya temsilcisi Khimki'yi 93-85 yendi. Sarı-lacivertliler ligdeki ikinci maçını da kazanırken, Rus ekibi ilk hafta olduğu gibi yine kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 22:52 - Güncelleme: 17-10-2018 22:52

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikasını Fenerbahçe, 15-11 önde tamamladı. Oldukça yüksek tempoda geçen karşılaşmada sarı-lacivertliler, hücumda çok iyi bir performans ortaya koydu. Melli ve Sloukas'ın etkili oyunuyla Fenerbahçe, ilk çeyreği 28-21 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, ilk çeyrek 12 şut denemesinde 10'unda isabet bularak yüksek bir yüzdeyle mücadele etti.

İkinci çeyrekte Kalinic'le etkili olan ve potaya giderek sayılar bulan Fenerbahçe, 14. dakikayı 41-32 önde tamamladı. Farkı 18. dakikada çift hanelere (50-40) çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 54-43 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Khimki çok iyi başladı. İlk 5 dakika Fenerbahçe'ye sayı şansı vermeyen ve 10-0'lık seri yakalayan Rus ekibi, 25. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 54-53. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 66-63 önde girdi.

Son periyoda da tutuk başlayan Fenerbahçe karşısında Khimki, çeyreğin başında skora dengeyi getirdi: 66-66. Ali Muhammed'in oyuna girmesiyle hücumdaki etkinliği artan Fenerbahçe, 34. dakikayı 77-70 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, sahadan 93-85 galip ayrıldı.

ALİ KOÇ KARŞILAŞMAYI FUTBOLCULARLA İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Khimki ile oynadıkları maçta locasına bazı sarı-lacivertli futbolcuları da aldı.

Karşılaşmayı locasından ailesiyle takip eden Ali Koç, karşılaşmaya gelen Hasan Ali Kaldırım, Berke Özer, Jailson, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Frey'i locasına davet etti.

Başkan ve futbolcular, maçı birlikte izledi.

FENERBAHÇE: 93 - KHIMKI: 85

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)

Fenerbahçe: Sloukas 13, Guduric 5, Datome 14, Melli 16, Vesely 12, Melih Mahmutoğlu, Ennis 5, Kalinic 10, Ali Muhammed 14, Lauvergne 4, Sinan Güler

Khimki: Bost 8, Shved 26, Crocker 17, Gill 10, Mickey 12, Markovic 3, Zubkov, Jenkins 3, Thomas 6

1. Periyot: 28-21

Devre: 54-43

3. Periyot: 66-63

Beş faulle çıkan: 38.35 Markovic (Khimki)

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