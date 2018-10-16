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Ali Koç'un 'silindi' dediği belgeler ortaya çıktı!

Ali Koç'un 'silindi' dediği belgeler ortaya çıktı!

Fenerbahçe Kulübü'nün internet üzerinden bir veri depolama sistemi satın aldığı ve tüm bilgilerin bu sistemde kayıtlı olduğu belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 09:30 - Güncelleme: 16-10-2018 09:30

Fenerbahçe'de 3 yardımcı antrenörle yolların ayrılması ve 3 futbolcunun da kadro dışı bırakılmasıyla gerçekleşen operasyonun yankıları devam ediyor. Operasyonla ilgili önemli bir bilgilere ulaşıldı. Başkan Ali Koç, FB TV'de geçen sezonun verilerinin silindiğini açıklamıştı. Hatta gönderilen 3 antrenörün verileri kendi maillerine aldıktan sonra dışarı sızdırdığını söylemişti.

YÜKSEK BOYUTTA OLDUĞU İÇİN
Takvim'in haberine göre; Bir yılda 500'e yakın idman ve maç verileri 4 kamera ile 4K teknolojisi kullanılarak çekildiği için bilgilerin çok yüksek boyuta sahip olduğu belirlendi. Fenerbahçe Kulübü'nün bunun için internet üzerinden bir veri depolama sistemi satın aldığı ifade edildi.

VERİLERE ŞİFRE İLE GİRİLEBİLİR
Depolanan verilerin şifre ile korunduğu ancak Samandıra'dan kapıdan içeri dahi alınmayan analiz ekibinden bu şifrenin istenmediği ortaya çıktı. Başkan Ali Koç bu olaydan haberi olmadığı için 3 antrenörü verileri silmekle suçlamıştı.

MAİLLE DEPOYA AKTARILIYOR
Başkan Koç, "Veriler hocalar tarafından kendi maillerine aktarılmış ve bilgisayardan silinmiş" demişti. Bilgilerin bu veri depolama sistemine ancak mail yoluyla aktarıldığı da belirlendi. Gözler 3 antrenörün Ali Koç ile yapacağı görüşmeye çevrildi.

3 HOCA CEVAP BEKLİYOR
Görevlerine son verilen Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı, Başkan Ali Koç'tan talep ettikleri randevu için cevap bekliyor. Beklenen cevap henüz gelmedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 16 Ekim 2018 10:28 yer yok diye silindi onlar diyenler bakıyorum bir anda şifreler çıkarmaya başladı. Ne oldu? Fenerbahçe tarihinden silinecek olmanız ve adınızın bir daha efsaneler arasında anılmayacak olması tedirgin mi etti.

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