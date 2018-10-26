Ali Koç'u mest eden isim: Aferin oğlum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Frey ve Hasan Ali Kaldırım'ın golleriyle Anderlecht ile 2-2 berabere kalırken Ali Koç'un tribündeki heyecanı görülmeye değerdi.

TAKIMI AYAKTA ALKIŞLADI: 90 dakikayı tribünden izleyen Ali Koç, sarı-lacivertliler 2-0 geriye düşünce çok üzüldü. Ancak kısa sürede 2-2’nin yakalanmasıyla çok sevinen Başkan Koç, maç sonunda da takımını ayakta alkışladı.