  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Ali Koç'tan Comolli'ye büyük şok!

Ali Koç'tan Comolli'ye büyük şok!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular ve yolların ayrıldığı yardım hocaların yanı sıra değişim rüzgarı Comolli'ye de sıçradı. Ali Koç'un, Comolli'nin yetkilerini sınırlandırdığı iddia edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-10-2018 10:36 - Güncelleme: 25-10-2018 11:36

Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un değişim operasyonu uygulanmaya devam ediyor. Buna göre, Sportif Direktör Comolli'nin yetkileri sınırlandırıldı. Yönetici Selahattin Baki, tesislerdeki düzenden sorumlu birinci kişi oldu.

SORUMLULUK SELAHATTİN BAKİ'YE
Tesislerdeki problemler saha içine yansımış, problemler gün yüzüne çıkmıştı. Takım kimyasını oturtma ve disiplini getirme adına bir dönem Sheffield United'da yöneticilik yapmış Selahattin Baki'ye bu önemli görev teslim edildi.

İNGİLTERE'DE YÖNETİCİLİK YAPMIŞTI
2013-17 yılları arasında Sheffield United yöneticiliği yapan Baki, Soma'da hayatını yitirenler için 2014'te Sheffield-Fenerbahçe maçını organize etmiş ve taraftarları bir araya getirmişti.

TARAFTARLA ARASI İYİ
Selahattin Baki, takım ruhunu getirme adına tesislerde önemli bir misyon üstlenmiş oldu. Başkan Ali Koç ve Selahattin Baki'nin yakın bir dostluğu da var. Başkan Koç, bu sene dünya evine giren Baki'yi mutlu gününde yalnız bırakmamıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ali Koç'tan Comolli'ye büyük şok! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 12:24 comolliyi derhal gönderin takımın içine etti.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro