Ali Koç'tan Comolli'ye büyük şok!

Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un değişim operasyonu uygulanmaya devam ediyor. Buna göre, Sportif Direktör Comolli'nin yetkileri sınırlandırıldı. Yönetici Selahattin Baki, tesislerdeki düzenden sorumlu birinci kişi oldu.

SORUMLULUK SELAHATTİN BAKİ'YE

Tesislerdeki problemler saha içine yansımış, problemler gün yüzüne çıkmıştı. Takım kimyasını oturtma ve disiplini getirme adına bir dönem Sheffield United'da yöneticilik yapmış Selahattin Baki'ye bu önemli görev teslim edildi.

İNGİLTERE'DE YÖNETİCİLİK YAPMIŞTI

2013-17 yılları arasında Sheffield United yöneticiliği yapan Baki, Soma'da hayatını yitirenler için 2014'te Sheffield-Fenerbahçe maçını organize etmiş ve taraftarları bir araya getirmişti.

TARAFTARLA ARASI İYİ

Selahattin Baki, takım ruhunu getirme adına tesislerde önemli bir misyon üstlenmiş oldu. Başkan Ali Koç ve Selahattin Baki'nin yakın bir dostluğu da var. Başkan Koç, bu sene dünya evine giren Baki'yi mutlu gününde yalnız bırakmamıştı.