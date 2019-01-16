Ali Koç'tan Cocu için flaş itiraf

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Camiaya sesleniş" programında canlı yayında sarı-lacivertli takımın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cocu'nun takımın başına getirilmesinin hata olduğunu ifade eden Ali Koç futbolcuları da sert sözlerle eleştirdi. ''Bu formanın içine seni, beni koy daha çok puan toplar'' diyen Koç, özellikle Slimani'nin gole dönüştüremediği pozisyonlara da vurgu yaptı.

Ali Koç, Aatif için Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladıklarını ancak oyuncunun gitmek istemediğini söyledi. İşte Ali Koç'un yaptığı açıklamalar; Fenerbahçeliler, Youtube kanalımıza yüklenin. Belki de transferler ilk olarak Youtube'da açıklanacak. Sosyal medyada değerimiz arttıkça, marka değerimiz de artacaktır. Bir hasta doktora gittiğinde rahatsızlığını rahatlıkla anlatabilir ama röntgen çekince durumu daha iyi anlıyorsun. İşi dışarıdan görmekle içinde olmak arasında büyük fark var.

''AYAKTA DURAN, SOKAKLARA DÖKÜLEN FENERBAHÇE CAMİASIDIR''

Şike ve kumpas davasının her aşamasını yakından takip ediyoruz. Bu konularda gücümüz yettiğince kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Bizim için öncelikli olan yargıtayda bekleyen davamız. Bu süreç malesef çok uzadı. Bu kadar uzamasına gerek var mıydı bilemiyorum. Başkan olarak bu kadar uzamasına bir anlam vermekte zorlanıyorum. Sonuçta hukuka güvenmek zorundayız. Fenerbahçe'de 7'den 77'ye herkesin ortak olduğu bir nokta var. O da 3 Temmuz süreci. Fenerbahçe'nin başında varsa bu konuya dikkat edecektir. Zamanında başkanımızın da belirttiği gibi, bu konuda ilk günden beri dimdik ayakta duran, sokaklara dökülen Fenerbahçe camiasıdır. Bugün atıp tutmak kolay, o günlerde ayakta durmak hiç kolay değildi. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

''GEREKLİ KAYNAKLARI YARATMADA BAŞARILIYIZ''

Beni seçim sürecinde FETÖ'cü yapmaya çalıştılar. Bana yapılan bu saldırılara şaşırmıyorum. 100 bin kişi beni BİMER'e, CİMER'e şikayet etti. Zaman zaman bu saldırılara maruz kalıyoruz. Her şekilde bu dava sonucu bizim lehimize çıkacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. 7 ayda gerekli kaynakları yaratmada başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız da bu konuda bizlere destek verdiler. Sosyal medya diye bir realite var. Kullanmasak dahi bunu kabul etmek zorundayız. Samimi kullanıcılar olduğu gibi, yalanlar da söyleniyor. Bazı insanlar da buna inanıyor.

"COCU TRANSFERİNDE HATALIYDIK"

Zaman zaman hatalı kararlar vermiş olabiliriz, hatalarımız olabilir ama biz hatalarımızdan da dönmeyi bilen insanlarız. Özetleyeceksek başarısız olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bunun röntgenini de çekmek lazım. Biz bir felsefeden bahsediyorduk. Neydi o felsefe? Takımı gençleştirmek, ödenen maaşları indirmek, parlattığımız oyuncuları satıp ekonomik olarak kulübü güçlendirmek. Biz teknik direktör için kriterler belirlemiştik. Neden Cocu'yu seçtik? Genç bir hoca, belli bir başarı yakalamış, yeni bir maceraya hazır olması, alt yapıdan oyuncular oynatmış ve bizim vereceğimiz bütçelere uygun takım oluşturmasıydı. Bunun için Cocu'yu transfer ettik. Şimdi baktığımızda bu kararın hatalı olduğunu görüyoruz. Hollandalı hocaların bu ülkeye uymadığını daha iyi analiz edebilirdik. Hocamız bizim şartlarımıza uyamadı. Birçok kırılma maçı oldu. O kırılma maçlarındaki başarısız sonuçlara rağmen hocamızın arkasında durduk. Ancak puan tablosundaki yerimiz kabul edilecek gibi değildi. Ardından yollarımızı ayırma kararı aldık.

''COCU BARCELONA'NIN LİSTESİNDEYDİ''

Göreceksiniz ki 48 yaşındaki Cocu, ileride çok büyük bir teknik direktör olacak. Temmuz ayında Barcelona yöneticileri ile konuşurken beni Cocu'yu aldıkları için tebrik etmişlerdi. Tanıyor musunuz dediğimde de hoca arayışında düşündüğümüz isimlerden birisi olmuştu demişti.

''KOEMAN ADAM GİBİ ADAM''

Ardından Erwin Koeman ile devam ettik. Kendisine teşekkür plaketi de verdik. Niye verdik? Çünkü takımı zor bir dönemde yalnız bırakmadı. Ankaragücü maçından sonra soyunma odasına indim ve Erwin'e ''Yarın takımı antrenmana sen çıkartır mısın?'' dedim. Kabul etmeyebilirdi ama etti, bizi yalnız bırakmadı. Adam gibi adam derler ya, Erwin Koeman tam olarak öyle biriydi.

''İYİ Kİ ERSUN HOCAYI GETİRDİK''

Ersun hocayı getirdik, iyi ki getirmişiz. Bu takım, bu sıralamada olacak bir takım değil. Saha içi olduğu kadar saha dışında da Fenerbahçe'nin canlanmaya ihtiyacı vardı. Ersun hoca da bu işi çok iyi yapıyor. Çok kısa zamanda apayrı bir hava geldi takıma. İnanıyorum ki ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'ye yakışan sonuçlar almaya başlacağız. Bununla birlikte Volkan Ballı'yı getirdik. Samandıra'ya çok pozitif katkıları olacağını düşünüyorum.

''FUTBOLDA PATRON COMOLLI''

Comolli'nin görevine son verilmesi söz konusu değildir. Sportif Direktör olarak futbolda patron Comolli'dir. Onun tek işi A takım değil, Fenerbahçe'nin geleceğini inşa etmektir. Taraftarımız bombalar bekliyor ama bitmeyen hiçbir iş, iş değildir. Sezon başında yaptığımız bazı transferlere ''Vay be, nasıl transfer ettiler'' dendiğini de unutmamak lazım. Ancak malesef beklediğimizi alamadık.

''BU FORMAYI SEN, BEN GİY DAHA ÇOK PUAN TOPLARIZ''

Takımın oynadığı futbol, puan sıralamasındaki durumlarının sorumlusu başta ben olmak üzere biziz. Bunun mahcubiyeti içindeyiz. Ne yapsalar olmuyor diyenler var. En kötü senaryoyu çizin deseler bu kadarını çizemezdi. Bu formanın içine seni, beni koy daha çok puan toplar. Slimani gibi bir futbolcunun son 26 şutunun kaleyi bulmaması beceriksizlikle bir ilgisi olamaz. Umarım en kısa sürede üzerimizdeki kara bulutlar dağılır.

''BU SEZON ARTIK KAYBEDİLDİ''

Sonuçlardan dolayı çok mahcubuz. Bazen insan, boğulmuş hissediyor. Bir hafta sonunu da çocuklarınla beraber mutlu bir şekilde geçirmek istiyorsun ama olmuyor. Üzerimizde büyük bir şansızlık var. Antalyaspor maçında kaçırdıklarımız, atmaktan daha zor. Sivas maçı da öyle. Umarım Ersun hoca ile birlikte bu engelleri de aşacağız. Bu sezon evet, kaybedilmiştir ama kaybetmeyi de kazanca çevirebiliriz.

''OZAN TUFAN ÖZEL BİR VAKA''

Barış, uzun yıllar takımımıza fayda verebilecek bir futbolcu ama oynaması gerekiyor. O yüzden sezon sonuna kadar Malatyaspor'a kiraladık. Maaşının da yarısını Malatyaspor veriyor. Erol hocanın da ilgisini çeken bir futbolcu. Ozan Tufan özel bir vaka, özel bir yetenek. Zaman zaman kilo alsa da inanılmaz bir fizik kalitesi var. Çok erken yaşta ön plana çıkması onun için zararına oldu. Ben de üzülüyorum onun için. Ben ve Semih Özsoy, kampa ilk geldiğimizde yanımıza ilk gelen futbolcu Ozan'dı. İnanılmaz kilo vermiş, inanılmaz fit, kendisine hocalar tutmuş. Bu sezon yeni transferimiz sensin demiştik. Ama ne olduysa olmadı. Ayrılırken de aklını başına topla, Allah'ın sana verdikleri yeteneklere şükretmeyi bil, sen özel yeteneklerine sahipsin, daha iyi geri dön demiştim. İnşallah öyle olacak. Yiğithan'ı bonservisiyle verdik ama satın alma opsiyonu bizde. Umarım bir gün tekrar Fenerbahçe'ye geri döner.

''AATIF İLE İLGİLİ RİZESPOR İLE ANLAŞTIK, GİTMEDİ''

Aatif'i affettik, kendisini isteyen takımlar var. En çok isteyen takım Çaykur Rizespor oldu. Biz transfer için Rizespor ile anlaştık, el sıkıştık. Ama Aatif, Rizespor ile anlaşmadı. Biz de en kısa sürede anlaşmalarını bekliyoruz. Sağ bekimiz Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a teklif etmedik. İnşallah onunla da sözleşme uzatacağız. Martin Skrtel olsun, diğer sözleşmesini bitecek tüm oyuncular olsun, hepsiyle tek tek görüşeceğiz.

''TRANSFER HABERİ VAR AMA...''

Hocamız, muhakkak Andre Ayew'in kalmasını istiyor. Bonservisini almamız mümkün değil, neler yapacağız onlara bakacağız. Takımının Premier Lig'e çıkıp çıkmayacağı da önemli. Devre arası transfer dönemi içinb forvet, sol açık, sağ açık, forvet arkası ve stoper takviyesi yapmak istiyoruz. Bu 5 bölgeden en az 3'üne transfer yapmak istiyoruz. Verebileceğim transfer haberi var aslında ama bitmeden açıklamak istemiyorum. Orta sahayı güçlendirmek istiyoruz. Orta sahayı güçlendirdiğimizde gollerin de geleceğini düşünüyoruz.

''TOLGA'YA PARA ÖDEMEDİK''

Tolga Ciğerci için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Tolga, bugüne kadar bir kuruş para ödemediğimiz bir oyuncu. Tolga Ciğerci'yi Amerika'ya dünyanın en iyi ayak doktoruna gönderdik. Böyle sakatlıklarda futbolcunun ya kariyeri bitiyor, ya da sahalara dönüyor. Eğer oyuncuyu sahalara döndürebilirsek Fenerbahçe'ye çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Eski takımında oynadığında çok büyük katkısı vardı. Şu halinde bile pek çok atkif futbolcudan daha çok aktif yapıyor. Havuz içinde aylardır antrenman yapıyor. Bir an önce ayağına top değmesi gerekiyor.

''TÜRK FUTBOLCULAR, FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTER''

Bu transfer döneminde 30-31 yaşlarında oyuncular da gelebilir ama genç futbolcu hedefimiz hiç bir zaman değişmeyecek. Uzun zaman planlarımızda bir değişiklik yok. Bu sezon alt yapıdan 5 futbolcu ile profesyonel sözleşme yaptık. 3'ü katkı verse, Fenerbahçe için büyük katkı. Fenerbahçe her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Fenerbahçe'ye her dönemde Türk futbolcuların gelmek istemesi normaldir. Bunu sadece Türkiye'de oynayan futbolcular için söylemiyorum, yurt dışında oynayan Türk futbolcular için de söylüyorum. Zaten yurt dışında daha çok Türk futbolcu çıkıyor. Onları da yakın zamanda Türkiye'ye çekmek gerekiyor. Zemin ve zaman şartlar oluştuğu zaman takımından ayrılmak isteyen futbolcuların, bize katılması söz konusudur.

''VOLKAN, DÖNMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ''

Kadro dışı bıraktığımız futbolcuların bi sebebi vardı. Ersun hoca geldiğinde kendisine sorduk, o da Ozan'a inandığını ve Alanyaspor'a gitmesinin doğru olacağını, diğer 3 futbolcuyu da görmek isteyeceğini söyledi. Biz de bu 3 futbolcuyu kampa yolladık. Volkan olayı biraz daha farklı. Ben Volkan konusunda nasıl kadroya döneceği konusunu adım adım tarif ettim. Kendisi ya istemedi, ya mesajı almadı. Söz konusu Fenerbahçe ise bizde inatlaşma asla olmaz. Buna rağmen kendisinden bir adım atılmamıştı. Üzüldüğünü biliyordum, ben de üzülüyordum. Ersun hocamız geldikten sonra Volkan, takıma geri dönmek istediğini söyledi. Bana mesaj attı, hocamıza mesaj attı. Hocamızla konuştuk, ikimiz de uygun gördük. Kendisi de takımın parçası olmak istediği için kendisine yakışanı yaptı.

ÖZÜR DİLE DEDİK



Biz kimseyi hayat boyu cezalandıracak değiliz. Affedilmeyecek hiçbir şey yoktur diyen de benim. Volkan'a ''Özür dilemek istiyorsan çık özür dile'' dedik. Yazılı bir şey yazarsan pek samimi gözükmeyebilir dedik. Bir açıklama yapacağını da biz açıklamadık, kendi açıkladı. O açıklamaya göre takımda kalmayabilirdi de. Açıklama yapacağı yeri biz versek bu sefer şov yapıyor diyeceklerdi. Ne yaparsan yap herkese yaranamıyorsun. Şimdi Volkan'dan beklentilerimiz arttı. Volkan'a hoşgeldin diyorum, Dirar'a hoşgeldin diyorum, Aatıf'a hoşgeldin diyorum. Aatıf'ın da en kısa sürede Rizespor ile anlaşmasını bekliyorum.