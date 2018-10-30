Ali Koç'tan büyük sürpriz! Sergen Yalçın...

Phillip Cocu'nun görevine son veren Fenerbahçe, yeni teknik direktör için vakit geçirmeden kolları sıvadı. Pazar gecesinden beri ortaya birçok isim atıldı.
Zinedine Zidane, Arsene Wenger isimleri bile zikredildi. Çalışmalar iki koldan sürüyor.
Yönetim, yerli adaylar üzerinde araştırma yapıyor. Sportif direktör Damien Comolli ise yabancı seçenekleri masaya yatırdı.
Yönetimin üzerinde durduğu teknik adamların başında Tayfun Korkut, Sergen Yalçın ile Yeni Malatya'nın hocası Erol Bulut geliyor.
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