Ali Koç'a büyük şok! Kariyerinde ilk kez PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü'ne bu sezon başkan olarak seçilerek koltuğuna oturan Ali Koç, kariyerinde ilk kez Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

TFF'nin resmi olarak yaptığı açıklamada Fenerbahçe Kulübü’nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verildi.

Ali Koç kariyerinde ilk kez PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un ise 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU: Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından resmi internet sitesinden ”Ön yargılı hakemliğe son verilmelidir” başlıklı bir yazı paylaşmıştı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün PFDK'ya sevk edilmesine neden olan açıklaması