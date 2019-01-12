Ali Koç transfer için tarih verdi

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan ve 2-2 sona eren Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçında tribünde yaşadığı talihsizlik sonrası hastaneye kaldırılan Soner Ergen, uzun süren tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da hastaneye giderek Soner Ergen'in yanında yer aldı.

"SONER'İN YÜRÜYEREK ÇIKMASI MUCİZE"

Hastane önünde açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Bizim en büyük şansımız, stadımın yakınında böyle bir hastanenin olmasıydı. Bu bir mucize. Açıkçası Soner'in buradan yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk. Çok şansılıyız. Soner sezonu kapatmadı. İnşallah en kısa sürede tribündeki yerini alacaktır." dedi.

TRANSFER İÇİN TARİH VERDİ

Transfer çalışmaları hakkında bir basın mensubunun sorusunu yanıtlayan Koç, "Her şeyin yeri ve zamanı var. Salı günü 'Camiaya Sesleniş' programında inşallah onları da açıklarız" ifadelerini kullandı.

